Qué significa el proverbio japonés: «Cáete siete veces, levántate ocho»

Entre los proverbios más conocidos de Japón hay uno que ha trascendido fronteras por su mensaje de superación. «Cáete siete veces, levántate ocho». Este dicho popular resume una de las ideas más valoradas en la cultura nipona, que habla de la capacidad de seguir adelante pese a las dificultades. Su enseñanza continúa vigente en un mundo donde el miedo al fracaso suele convertirse en uno de los mayores obstáculos para alcanzar cualquier objetivo.

Una metáfora sobre la perseverancia

El proverbio no debe interpretarse de forma literal. Nadie lleva la cuenta exacta de cuántas veces cae o se levanta. Los números siete y ocho tienen un valor simbólico, ya que la imagen transmite que, aunque la vida esté llena de tropiezos, siempre hay que levantarse una vez más. Lo importante no es evitar el fracaso, sino impedir que este tenga la última palabra. Esa es la esencia del concepto japonés de resiliencia.

Esta filosofía está muy presente en la sociedad japonesa, donde el esfuerzo constante, la disciplina y la mejora continua son valores profundamente arraigados. El proverbio suele utilizarse para animar a estudiantes, deportistas, trabajadores o cualquier persona que atraviese una etapa complicada.

La relación con el muñeco Daruma

Uno de los símbolos más representativos de este proverbio es el Daruma, un muñeco tradicional japonés inspirado en Bodhidharma, fundador del budismo zen. Gracias a su base redondeada y contrapesada, el muñeco siempre vuelve a ponerse en pie después de ser empujado. Por ello se ha convertido en un emblema de la perseverancia y de la capacidad para recuperarse tras cada dificultad.

En Japón es habitual regalar un Daruma al comenzar un nuevo proyecto, abrir un negocio o preparar unas oposiciones. Simboliza el compromiso de seguir luchando hasta alcanzar la meta, incluso cuando aparecen los contratiempos.

Aunque el proverbio nació hace siglos, la psicología moderna coincide con gran parte de su mensaje. Las investigaciones sobre resiliencia muestran que las personas capaces de adaptarse a las dificultades, aprender de los errores y mantener la perseverancia suelen afrontar mejor el estrés y recuperarse con mayor rapidez de los fracasos. La resiliencia no implica no sufrir, sino desarrollar recursos para seguir avanzando pese a las adversidades.