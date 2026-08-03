Robles exige a Marruecos que investigue «hasta el final» la invasión migratoria de Ceuta

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha exigido este lunes a Marruecos que investigue «hasta el final» la invasión migratoria en Ceuta por la que hasta 60.000 inmigrantes marroquíes, según cifras del Gobierno autonómico, se han introducido de forma ilegal por la frontera del Tarajal en los últimos días.

Robles, que ha defendido la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior, ha querido dejar claro que no la van a «pillar en ningún tipo de discusión» sobre el papel de estos servicios en la crisis migratoria.

Además, ha ensalzado el trabajo de los profesionales «excelentes» del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros.

La ministra de Defensa ha proclamado que «todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca», y ha incidido en que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Asimismo, Robles ha avisado de que las mafias o quien «haya consentido o tolerado» esta entrada masiva de migrantes «tendrá que asumir responsabilidades» por esta crisis.

En esta línea, la ministra exige al Gobierno de Marruecos que investigue lo «ocurrido» y «llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos» en la frontera con Ceuta y Melilla. «No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano», ha exclamado.

Robles ha agregado que «no puede ser» que se utilice a menores «echándoles a la muerte sin más» y ha afirmado que la responsabilidad de las muertes que han tenido lugar en esta crisis es de quien «organiza por medio de mafias y engaña a personas» diciéndoles que van a entrar «irregular e ilegalmente». «Esos son los responsables», ha concluido.