Da el salto a la nueva generación con la Nintendo Switch 2: ¡Está de oferta en Aliexpress!
La nueva Nintendo Switch 2 llega con más potencia, mejor pantalla y nuevos Joy-Con.
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Si llevas tiempo pensando en dar el salto a la nueva generación de Nintendo o quieres disfrutar de los últimos lanzamientos con el mejor rendimiento, este es el momento. La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las consolas más deseadas del año y ahora puedes conseguirla a un precio inmejorable en Aliexpress España para disfrutar de una experiencia de juego más potente, fluida y completa desde el primer día.
Sabemos que su precio suele ser alto, pero ahora puedes llevártela por solo 409€. Nosotros de ti no nos lo pensaríamos mucho… ¡Corre antes de que termine la oferta, porque tiene un precio difícil de igualar!
Los detalles de la Nintendo Switch 2
- Pantalla de 7,9 pulgadas con refresco de 120 Hz
- Procesador NVIDIA de nueva generación
- Joy-Con 2 rediseñados con mayor comodidad y nuevo botón C
- Lectura más rápida de los nuevos cartuchos
- Modo ratón para juegos compatibles
- Versión europea con garantía oficial de Nintendo España
¿Por qué es una gran videoconsola?
La Nintendo Switch 2 supone un importante salto respecto a la generación anterior gracias a un hardware más potente y una experiencia de juego mucho más fluida. Su pantalla de 7,9 pulgadas con 120 Hz ofrece imágenes más nítidas y movimientos suaves, mientras que el nuevo procesador NVIDIA mejora el rendimiento incluso en los títulos más exigentes.
Por su lado, los Joy-Con 2 incorporan un diseño más ergonómico, con joysticks mejorados y nuevas funciones como el botón C y el modo ratón, ampliando las posibilidades de juego tanto en casa como en modo portátil.
Su precio, normalmente, ronda los 500€. Pero hoy puedes comprarla en Aliexpress España por apenas 409€. Por ello, si estabas pensando en dar el paso y comprarla pero tenías dudas… creemos que este es el empujoncito que te faltaba. ¡No sabemos si volverá a repetirse un precio tan bajo!
Preguntas frecuentes sobre la Nintendo Switch 2
¿Qué tamaño tiene la pantalla?
Cuenta con una pantalla de 7,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.
¿Qué mejoras incorporan los Joy-Con 2?
Incluyen botones más grandes, joysticks mejorados y un nuevo botón C, además del modo ratón para juegos compatibles.
¿Es más potente que la Nintendo Switch original?
Sí, incorpora un nuevo procesador NVIDIA que ofrece un rendimiento superior y una experiencia de juego más fluida.
¿Los juegos cargan más rápido que en la 1?
Sí, la nueva lectura de cartuchos reduce los tiempos de carga respecto a generaciones anteriores.
¿Qué versión es esta?
Se trata de la versión europea con garantía oficial de Nintendo España.
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