Ha llegado la hora de cambiar de teléfono móvil, pero no ves nada que te convenza: o son muy caros o se quedan muy cortos. Con el Google Pixel 9 no te va a pasar nada de eso, porque tiene una cámara profesional, 128 GB de memoria, 12 GB de RAM y un procesador especial de Google que hace que la IA sea mucho mejor en él. Ah, y también está de oferta con un descuento de más de 330 € en AliExpress.

En calidad/precio, no vas a encontrar nada igual dentro de Android. Si quieres un móvil para jugar, para crear contenido o simplemente para el uso diario, pero buscas calidad, aquí lo tienes.

¿Por qué te lo recomendamos?

Su cámara de 50 MP tiene estabilización óptica, zoom de alta resolución, 8 aumentos y visión nocturna.

La pantalla OLED de 6,3 pulgadas y 120 Hz se ve de maravilla en cualquier parte.

Tiene una batería de 4700 mAh que aguanta más de un día de uso normal sin despeinarse.

Trae Android 14 y cuenta con 7 años de actualizaciones garantizadas.

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Google Pixel 9

Hay quienes presumen y hay quienes cumplen. El Google Pixel 9 es de los últimos, sobre todo por su doble cámara trasera, que llega al nivel de iPhone con su gran angular de 50 MP y ultra gran angular de 48 MP. Hace fotos profesionales, las mejora con IA si quieres y, además, es capaz de grabar vídeo a 4K o a cámara lenta con una calidad sublime. De hecho, hasta tiene 8 aumentos en su zoom. Y, por detrás de todo, está el procesador Google Tensor G4, que hace que no solo las apps vayan mejor o su batería dure más gracias a su eficiencia, sino que también desbloquea funciones de IA con Gemini que te ayudan de verdad, sea editando fotos, recordando tareas o informándote. Es uno de los mejores Android que existen en calidad/precio.

De hecho, te lo recomendamos sobre todo si te gusta la creación de contenido y quieres un terminal que te sea útil de verdad, o si simplemente te gusta la fotografía y buscas un móvil con buena cámara.

¿Qué dicen las reseñas de este teléfono?

Que es uno de los mejores Android en calidad-precio, de hecho, hay quienes lo comparan con iPhone a nivel de fotografía. Aquí puedes ver varias reseñas que hemos recopilado sobre él:

«Estoy muy contento. El Pixel 9 va súper fluido: abrir apps, cambiar entre ellas y hacer fotos es instantáneo.»

«Una maravilla de móvil, rápido, no se calienta , aguanta la batería, materiales sólidos y fotos espectaculares. Además, Gemini es una gozada.»

«De lo mejor que tiene android. Sistema muy limpio, rápido y fotografías a la altura del iPhone»

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Comprándolo ahora, recibirás el teléfono en un plazo de unos 5 días naturales aproximadamente. AliExpress, además, te ofrece 2 € de cupón en caso de retraso y te da 30 días para devolverlo si no te convence.

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