Deja de buscar móvil, el Google Pixel 9 tiene cámara de 50 MP, 7 años de actualizaciones y un precio de locos

Un teléfono móvil de Google que arrasa en Android con su pantalla OLED de 120 Hz. autonomía de 2 días y el versátil procesador Tensor G4.

Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2026: guía de compra, marcas y tarifas

Google Pixel 9
Google 1

Ha llegado la hora de cambiar de teléfono móvil, pero no ves nada que te convenza: o son muy caros o se quedan muy cortos. Con el Google Pixel 9 no te va a pasar nada de eso, porque tiene una cámara profesional, 128 GB de memoria, 12 GB de RAM y un procesador especial de Google que hace que la IA sea mucho mejor en él. Ah, y también está de oferta con un descuento de más de 330 € en AliExpress.

En calidad/precio, no vas a encontrar nada igual dentro de Android. Si quieres un móvil para jugar, para crear contenido o simplemente para el uso diario, pero buscas calidad, aquí lo tienes.

¿Por qué te lo recomendamos?

  • Su cámara de 50 MP tiene estabilización óptica, zoom de alta resolución, 8 aumentos y visión nocturna.
  • La pantalla OLED de 6,3 pulgadas y 120 Hz se ve de maravilla en cualquier parte.
  • Tiene una batería de 4700 mAh que aguanta más de un día de uso normal sin despeinarse.
  • Trae Android 14 y cuenta con 7 años de actualizaciones garantizadas.

Comprar en AliExpress por (819,49 €) 485,02 €

Google Pixel 9

Google Pixel 9

Hay quienes presumen y hay quienes cumplen. El Google Pixel 9 es de los últimos, sobre todo por su doble cámara trasera, que llega al nivel de iPhone con su gran angular de 50 MP y ultra gran angular de 48 MP. Hace fotos profesionales, las mejora con IA si quieres y, además, es capaz de grabar vídeo a 4K o a cámara lenta con una calidad sublime. De hecho, hasta tiene 8 aumentos en su zoom. Y, por detrás de todo, está el procesador Google Tensor G4, que hace que no solo las apps vayan mejor o su batería dure más gracias a su eficiencia, sino que también desbloquea funciones de IA con Gemini que te ayudan de verdad, sea editando fotos, recordando tareas o informándote. Es uno de los mejores Android que existen en calidad/precio.

De hecho, te lo recomendamos sobre todo si te gusta la creación de contenido y quieres un terminal que te sea útil de verdad, o si simplemente te gusta la fotografía y buscas un móvil con buena cámara.

¿Qué dicen las reseñas de este teléfono?

Que es uno de los mejores Android en calidad-precio, de hecho, hay quienes lo comparan con iPhone a nivel de fotografía. Aquí puedes ver varias reseñas que hemos recopilado sobre él:

  • «Estoy muy contento. El Pixel 9 va súper fluido: abrir apps, cambiar entre ellas y hacer fotos es instantáneo.»
  • «Una maravilla de móvil, rápido, no se calienta , aguanta la batería, materiales sólidos y fotos espectaculares. Además, Gemini es una gozada.»
  • «De lo mejor que tiene android. Sistema muy limpio, rápido y fotografías a la altura del iPhone»

Comprar en AliExpress por (819,49 €) 485,02 €

Comprándolo ahora, recibirás el teléfono en un plazo de unos 5 días naturales aproximadamente. AliExpress, además, te ofrece 2 € de cupón en caso de retraso y te da 30 días para devolverlo si no te convence.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

Lo más visto en Okdiario

OkShopping Okdiario

Lo más visto en OkShopping

Lo más visto

Lo último en OkShopping