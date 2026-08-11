Un experto en aire acondicionado afirmó: «No limpiar los filtros cada 15 o 30 días en verano reduce la eficiencia a la mitad»

Ahora que estamos en pleno mes de agosto, es cuando el aire acondicionado pasa buena parte del día encendido, y aunque lo más importante es que tenga la temperatura que logre refrescar la casa, no podemos olvidarnos de lo más básico: el estado de los filtros. Ahí se va quedando polvo, pelusa, pelo de mascotas y todo tipo de partículas que, poco a poco, terminan dificultando el paso del aire. Por eso un especialista en climatización recomienda no dejar pasar demasiado tiempo entre una limpieza y otra.

En concreto, y en verano, habla de hacerlo cada 15 o 30 días, y antes incluso cuando se trata de casas donde el aparato trabaja muchas horas o se ensucia con más facilidad. Y es algo sobre lo que debemos estar pendiente ya que el aire acondicionado no avisa cuando tiene los filtros sucios. De hecho, sigue funcionando con normalidad, pero puede que sí le cueste bastante más enfriar una habitación o necesita estar encendido durante más tiempo. Y ahí es cuando empieza a notarse también en el consumo eléctrico.

No limpiar los filtros del aire acondicionado cada 15 o 30 días en verano reduce la eficiencia

La función del filtro es sencilla: quedarse con buena parte de las partículas que lleva el aire antes de que éste vuelva a salir a la estancia. El inconveniente aparece cuando esa malla empieza a saturarse y el aire ya no circula con la misma facilidad. A partir de ahí, el equipo tiene que esforzarse más, el ventilador mueve peor el aire y el aparato necesita más tiempo para alcanzar la temperatura programada. En la práctica, puede dar la sensación de que enfría menos, aunque el problema esté simplemente en una limpieza que se ha ido retrasando.

También pueden aparecer otras señales. Un olor extraño al encenderlo, más ruido del habitual, goteos o incluso hielo en la unidad interior pueden indicar que el mantenimiento no está al día. El especialista llega a advertir de que un filtro muy sucio puede reducir la eficiencia hasta la mitad. Esa cifra no será idéntica en todos los equipos, porque depende del modelo, de la suciedad acumulada y del uso, pero sí deja clara una cosa: dejar los filtros olvidados durante todo el verano puede salir bastante más caro de lo que parece.

Cada cuánto conviene limpiar los filtros en verano

No existe un único intervalo que sirva para todas las casas, pero durante los meses de calor conviene acortar bastante los tiempos. Si el aire acondicionado se utiliza a diario durante varias horas, una revisión cada 15 días permite comprobar rápidamente si la suciedad empieza a acumularse. Cuando el uso es algo más moderado, una limpieza mensual puede ser suficiente. En cambio, en hogares con animales, ventanas abiertas con frecuencia o una elevada presencia de polvo, puede ser necesario mirar el filtro incluso cada semana.

Más que esperar a que el aparato empiece a funcionar mal, resulta mucho más práctico acostumbrarse a comprobarlo de vez en cuando. Sacar el filtro lleva apenas unos minutos y permite ver enseguida si está limpio o si la superficie ya presenta una capa visible de suciedad.

Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado en casa

No hace falta desmontar medio aparato para limpiar los filtros. En la mayoría de los equipos domésticos se pueden sacar con bastante facilidad, aunque conviene mirar antes las instrucciones del fabricante para no forzar ninguna pieza. Y, por supuesto, hacerlo siempre con el aire acondicionado apagado y desconectado. Una vez fuera, si tienen bastante polvo encima, se puede retirar primero con una aspiradora a baja potencia. Después basta con pasarlos por agua y, cuando sea necesario, usar un poco de detergente neutro. Nada de productos fuertes ni estropajos que puedan acabar dañando la malla.

La parte que no conviene saltarse es el secado. Antes de volver a colocarlos tienen que estar bien secos. Lo más sencillo es dejarlos a la sombra y esperar el tiempo necesario, porque ponerlos todavía húmedos puede acabar provocando malos olores o favorecer la aparición de moho.

Las señales que avisan de que toca hacer mantenimiento

No siempre hace falta estar pendiente del calendario. El propio aparato puede dar algunas pistas de que algo no va bien. Una de las más evidentes es que la habitación tarde mucho más en alcanzar la temperatura habitual aunque el aire acondicionado esté funcionando igual que otros días. También conviene revisar el equipo si aparecen olores a polvo o humedad, si el ruido aumenta de manera llamativa o si se detectan goteos en la unidad interior. Un incremento inesperado del consumo eléctrico puede ser otra señal, aunque en verano también influyen las horas de uso y las temperaturas exteriores.

Limpiar el filtro no soluciona sin embargo cualquier avería. Si después de hacerlo el aparato sigue enfriando poco, pierde agua o continúa desprendiendo mal olor, lo adecuado es recurrir a un profesional. Las partes internas, como la batería, el sistema de drenaje o determinados componentes del ventilador, requieren una revisión más completa. Por eso, además de cuidar los filtros en casa, puede ser recomendable realizar un mantenimiento profesional periódico, sobre todo si el equipo lleva varios años instalado.