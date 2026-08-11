La familia real de Qatar regresa a Mallorca rodeada de lujo para disfrutar del verano y contemplar el esperado eclipse

La familia real de Qatar ha regresado a Mallorca para disfrutar de unos días de descanso en la isla, coincidiendo además con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La presencia de la familia del emir Tamim bin Hamad Al Thani vuelve a situar al litoral mallorquín en el foco de atención, en una estancia marcada por el lujo, la privacidad y los grandes medios de transporte que acompañan habitualmente sus desplazamientos.

La llegada de la comitiva catarí ha tenido uno de sus momentos más llamativos en el aeropuerto de Mallorca, donde este domingo aterrizó uno de los aviones privados más grandes y exclusivos del mundo. Se trata de un imponente Boeing 747-8 en configuración Boeing Business Jet (BBJ), operado por Qatar Amiri Flight, la flota estatal utilizada para los desplazamientos de miembros de la familia gobernante y altos representantes del Estado catarí.

La presencia de esta aeronave en Palma generó una notable expectación entre quienes pudieron observar su llegada. El aparato quedó estacionado en una zona habilitada del aeropuerto, donde también se desplegaron efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil.

La información sobre la llegada del espectacular avión fue adelantada en exclusiva por OKBALEARES, que informó en primer lugar de la presencia de la aeronave y de la llegada de la familia real catarí a Mallorca. Posteriormente, otros medios nacionales e internacionales se hicieron eco de la noticia y realizaron seguimiento de la presencia de la comitiva catarí en la isla, confirmando así el interés que ha despertado esta nueva visita.

El avión que ha llegado a Mallorca es un Boeing 747-8, una de las aeronaves de mayores dimensiones utilizadas para vuelos privados y ejecutivos. Con más de 76 metros de longitud, su silueta resulta inconfundible y especialmente llamativa cuando permanece estacionada en un aeropuerto como el de Palma. En su configuración ejecutiva, este tipo de aeronave ofrece unos niveles de espacio, privacidad y comodidad muy alejados de los de un vuelo comercial convencional.

Tras su llegada a la isla, el entorno de Portals y Calvià vuelve a situarse como uno de los principales escenarios de la estancia catarí. La familia real ya ha elegido Mallorca como destino de verano en anteriores ocasiones, combinando alojamientos exclusivos con jornadas de navegación por las aguas de Baleares.

Uno de los grandes protagonistas de estas visitas es el Al Lusail, un espectacular superyate de 123 metros de eslora que ha recalado en aguas mallorquinas en diferentes ocasiones. La embarcación dispone de 18 suites y capacidad para 36 invitados, además de las instalaciones necesarias para ofrecer una estancia de máximo lujo y privacidad.

El Al Lusail podría convertirse también en uno de los lugares privilegiados desde los que la familia real siga el eclipse. La posibilidad de contemplar el fenómeno desde algún punto del Mediterráneo añadiría un componente excepcional a unas vacaciones que ya están marcadas por el despliegue de medios y la discreción de la comitiva.

La relación de la familia real de Qatar con Mallorca no es nueva. La isla se ha convertido durante los últimos años en uno de sus destinos estivales, especialmente las zonas del suroeste y el litoral de Calvià.

El emir Tamim bin Hamad Al Thani, que asumió el poder en 2013, ha elegido en diferentes ocasiones las Islas Baleares para sus periodos de descanso. Sus visitas suelen estar acompañadas de un importante dispositivo de seguridad y de una logística acorde con el desplazamiento de una de las familias reales más relevantes del Golfo.

Ahora, su regreso coincide con un acontecimiento astronómico que podría ofrecer una de las imágenes más singulares de esta estancia: el eclipse observado desde el Mediterráneo, posiblemente a bordo de uno de los grandes yates vinculados a la familia catarí.

De este modo, Mallorca vuelve a ser escenario de una combinación de lujo, exclusividad y expectación internacional, con la presencia de una de las familias reales más poderosas del mundo, un avión privado de dimensiones extraordinarias, un megayate de lujo y la posibilidad de disfrutar del eclipse desde las aguas de Mallorca.