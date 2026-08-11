Un jubilado sobre su paga: «He cotizado 45 años para recibir la jubilación y cobro una pensión de 1.600 euros, y hay jóvenes que cobran más que yo»

Juan Leo, uno de los más de seis millones de jubilados españoles, se ha hecho viral después de pronunciarse en un programa de televisión sobre los problemas que hay en España con las pensiones y sobre los bajos salarios y el difícil acceso a la vivienda que tienen millones de nuestras personas en nuestro país. Este pensionista también ha denunciado el importe de las pensiones que reciben personas que han estado durante toda la vida cotizando a la Seguridad Social.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y los más importantes están relacionados con los bajos salarios que reciben millones de personas y el difícil acceso a la vivienda. Esto ha creado dificultades para los jóvenes y los resultados se pueden ver en la reducción de la tasa de natalidad, que en los últimos años ha caído a niveles históricos. Esto podría tener consecuencias futuras en las pensiones del futuro y el difícil reto que afronta el Gobierno con la llegada de millones de personas de la generación del baby boom a la edad de jubilación.

De todos estos problemas ha opinado Juan Leo, uno de los 6,7 millones de jubilados que hay en España, que ha contado su historia durante un debate en un programa de televisión. «Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro, y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo», comentó durante su intervención.

Un jubilado habla sobre su pensión

Juan Leo también dejó claro en su intervención en el programa LaSexta Xplica que en el pasado había que hacer muchas horas extras para comprar «una casa y un 600» y que esto es más difícil que suceda con las nuevas generaciones. «¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?», preguntó durante su intervención antes de contar la historia de su familia y hacer una dura crítica al Gobierno, que no ha logrado cumplir las necesidades de los más jóvenes.

«Tengo cuatro hijos y sigo viviendo con uno de ellos. En un país, el gobierno se debería preocupar por el bienestar de sus habitantes. Y en ese bienestar va incluida que haya una regularización muy positiva en crear vivienda social», afirmó sobre su situación familiar en una de sus intervenciones en el programa. «A los trabajadores, con sueldos tan bajos, no les da ni para pagar la hipoteca, ni para pagar el alquiler si es muy alto, ni para hacer la compra diariamente», indicó.

«Veo que la vivienda es un tema escabroso y nadie se ha querido manchar. Ni azules, ni rojos, ni verdes. Ahora tienen una oportunidad de ‘mancharse’ y hacer viviendas sociales asequibles para la juventud. Si eso no se consigue, España se va a quedar sin niños», dijo sobre uno de los grandes problemas en lo que pueden derivar estos precios y sueldos: una baja natalidad.

«Si las parejas no se casan porque no tienen vivienda y el salario es muy bajo, ¿cómo van a tener niños? Si no los pueden alimentar. Todo eso va a influir en la natalidad. España se va a encontrar sin niños dentro de unos 10 años. ¿Por qué? Precisamente por el problema de la vivienda», afirmó este jubilado sobre los problemas derivados de esta situación que atraviesan millones de personas en España.