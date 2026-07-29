Bruselas admite que las pensiones no podían pagarse con fondos europeos y deja en evidencia la ingeniería contable de Sánchez

La Comisión Europea ha confirmado este martes que el gasto en pensiones no podía financiarse con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una respuesta que vuelve a poner el foco sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de los recursos procedentes de Bruselas. La contestación, remitida por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis a una pregunta parlamentaria formulada por Vox, deja claro que «en el Plan de Recuperación y Resiliencia español no hay hitos u objetivos vinculados al gasto en pensiones, ya que estos no son subvencionables al amparo del MRR».

La respuesta de la Comisión llega después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera de que determinadas transferencias presupuestarias internas realizadas por el Ejecutivo deberían haber contado con una justificación jurídica más sólida. Bruselas reconoce conocer esas observaciones, aunque sostiene que afectan a cuestiones procedimentales de la legislación presupuestaria española y no cuestionan, a su juicio, la legalidad del uso de los fondos europeos conforme al Derecho de la Unión.

Sin embargo, la propia contestación europea introduce un elemento relevante: el dinero del Mecanismo de Recuperación se desembolsa únicamente cuando los Estados cumplen hitos y objetivos previamente pactados y relacionados con reformas e inversiones subvencionables. Y las pensiones, recuerda expresamente la Comisión, no forman parte de esos conceptos financiables.

El Gobierno de actuar «como un trilero»

Tras conocerse la respuesta, el portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, aseguró que la Comisión «intenta salvar la cara de Sánchez», aunque considera que el contenido de la contestación conduce a una conclusión distinta.

«El Gobierno socialista juega como un trilero con el dinero del contribuyente», afirmó Buxadé, quien también cargó contra las instituciones comunitarias al sostener que «los fondos europeos Next Generation se han convertido en un pozo sin fondo, sin control ni rendición de cuentas». El eurodiputado añadió que, a su juicio, Bruselas ha priorizado la «condicionalidad ideológica» frente al control del destino efectivo de los recursos.

La Comisión, por el contrario, insiste en su respuesta en que cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada «de forma exhaustiva y transparente» antes de autorizar cada desembolso y sostiene que los intereses financieros de la Unión «siempre han quedado salvaguardados».

El debate sobre la ejecución de los fondos

La respuesta reabre además el debate sobre el destino de los fondos Next Generation en España y el ritmo de ejecución de las inversiones comprometidas. En los últimos meses, distintas instituciones han advertido de retrasos significativos en la utilización de parte de esos recursos.

Entre ellos figura la financiación destinada a la prevención y lucha contra incendios forestales, donde una parte muy relevante de las partidas sigue sin ejecutarse pese a la sucesión de grandes incendios registrados en España durante los últimos veranos.

La respuesta de Bruselas no entra a valorar la decisión del Gobierno de realizar transferencias internas entre partidas presupuestarias, pero sí confirma un hecho que hasta ahora había sido objeto de controversia política: el gasto en pensiones nunca figuró entre los objetivos financiables del Plan de Recuperación español, al no ser un concepto subvencionable dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.