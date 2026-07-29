El bicarbonato de sodio y el vinagre llevan años siendo mencionados, cuando se trata de dar consejos para limpiar la lavadora. De hecho, es uno de esos trucos que se repiten constantemente en redes sociales, pero parece que en realidad no sirve para nada, o al menos es lo que ha explicado precisamente en Instagram, un ingeniero químico.

Se trata de Diego Fernández, conocido en redes como @renovandoconideas, que ha explicado en uno de sus vídeos por qué esta mezcla no funciona tal y como como muchos creen. Puede que tanto el bicarbonato como el vinagre hayan sido remedio en muchas casas para limpiar superficies o que también se mencionen cuando se trata por ejemplo de limpiar el cajetín, el tambor o la goma de la lavadora. Sin embargo este experto ha querido desmontar ese mito, o de hecho, tanto el uso conjunto de ambos productos como por separado. Y no sólo eso, sino que además propone una alternativa que, según explica, resulta más eficaz para eliminar la cal y los residuos que se acumulan tras ciclos y ciclos de lavados.

Diego Fernández, experto en química: «El bicarbonato de sodio y el vinagre no sirven para limpiar la lavadora»

«¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar la lavadora? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro», ha explicado este ingeniero químico desde su cuenta de Instagram. Esto sucede debido a que cuando los dos productos se mezclan, uno actúa como base y el otro como ácido, generando una reacción de burbujas, lo que nos hace pensar que están limpiando pero en realidad no es así ya que sólo estamos obteniendo es agua, dióxido de carbono y una sal, de modo que la reacción no elimina ni la cal ni los restos de detergente que se acumulan con los lavados.

Es decir, que bicarbonato y vinagre crean un efecto visual que nos hace pensar rápidamente en que están actuando sobre la cal y la suciedad, cuando no es así. Y lo mismo pasa cuando los usamos por separado. Sobre el bicarbonato, el experto vuelve a ser muy claro: «El bicarbonato de sodio por sí solo tampoco sirve porque este no tiene la capacidad de eliminar la cal ni los residuos de detergente».

En cuanto al vinagre sí tiene algo más de recorrido, pero con condiciones. «El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar 2 litros de vinagre industrial y si es vinagre de cocina, al menos 4 litros». Es decir, que parece que tampoco estaríamos haciendo gran cosa, ya que en casa lo más habitual es usar un chorro pequeño, de modo que el efecto es prácticamente nulo. Por eso muchos creen que funciona cuando, en realidad, no están usando una cantidad suficiente.

El ácido cítrico, la alternativa que propone

Frente a estos métodos, el ingeniero químico propone otra opción y que es el ácido cítrico. No es tan popular, pero sí más eficaz en este caso y el motivo según explica en su vídeo tiene que ver con el hecho de que «El ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre por lo que va a funcionar mejor». Esa diferencia es la que permite actuar sobre la cal y los residuos que se quedan en el tambor.

También añade un matiz importante: «es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que haga daño a las partes internas de la lavadora».

Y en cuanto a cómo usar, explica que es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es «agregar 4 cucharadas de ácido cítrico al tambor y lo ponemos en un ciclo de limpieza de tambor o en un ciclo largo de lavado, preferiblemente con agua caliente». Listo, haciendo esto aseguramos que el interior queda limpio y evitamos además problemas con la cal.

Cada cuánto conviene limpiar la lavadora

Más allá del producto, hay otro punto clave: la frecuencia. Muchas veces se pasa por alto, pero marca la diferencia. El propio experto lo resume así: «Limpia tu lavadora una vez cada 3 o 4 meses para mantenerla en buen estado, evitar malos olores y que tu ropa salga limpia». No hace falta hacerlo cada semana, pero tampoco dejarlo durante años. Con el uso, se acumulan restos de detergente, humedad y suciedad y si no se limpia, acaban apareciendo olores y el rendimiento baja. Y eso se nota en la ropa.

Por eso, además de elegir bien el producto, conviene mantener una rutina mínima de mantenimiento. También ayuda además revisar lo que recomienda el fabricante, porque muchos modelos incluyen programas específicos de limpieza. En definitiva entonces, no se trata de aplicar trucos virales, sino de entender qué funciona de verdad y mantener la lavadora en condiciones.