Un nuevo incendio en la Sierra Oeste de Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplaza a la Sierra Norte de Madrid ante un nuevo incendio forestal que amenaza Aldea del Fresno. La evolución de las llamas ha obligado a confinar tanto a los habitantes de esa localidad como a los del municipio de Villamantilla.

El fuego se ha originado en torno a las 14:30 horas en el kilómetro 52 de la carretera M-510. Ante la evolución del incendio y el fuerte viento, se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA.

La situación también está afectando a la circulación por carretera. El tráfico permanece restringido desde Villamanta hacia Aldea del Fresno, Méntrida y Villamantilla, según ha informado el Ayuntamiento de Villamanta a través de sus redes sociales. Desde Villamanta únicamente se puede circular en dirección a Navalcarnero.

Carreteras cortadas y suspendido el autobús 548

El incendio forestal declarado en Aldea del Fresno ha obligado además a cortar la carretera M-510 entre los kilómetros 50 y 54. También la M-507 desde el kilómetro 9,5 al 17 en sentido ascendente. Además, se ha suspendido la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) como consecuencia del fuego.

En las labores de extinción trabajan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales. El dispositivo desplegado está compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Además, ante la evolución del incendio forestal y las restricciones establecidas en la zona, las autoridades han pedido a la población que evite desplazarse al área afectada.