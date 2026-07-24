OKDIARIO con los vecinos desalojados de Villa del Prado: «No dejan limpiar el monte y así el fuego es incontrolable»

El polígono industrial de Villa del Prado amaneció convertido en un paisaje de naves calcinadas y desolación. Un equipo de OKDIARIO se ha desplazado hasta la zona para constatar sobre el terreno la magnitud de un incendio que arrancó este jueves por la tarde y que, lejos de remitir, ha vuelto a generar humo esta misma mañana. Varias naves industriales ardieron por completo y los vecinos de las viviendas colindantes tuvieron que ser desalojados de manera inmediata, sin apenas tiempo para reaccionar.

El pánico y la impotencia se han apoderado de los vecinos, obligados a abandonar sus viviendas en cuestión de minutos. Así lo ha relatado una vecina de la zona a este periódico, visiblemente afectada por la premura del desalojo. «No pudimos coger nada de casa. Yo voy con lo puesto y no pude coger ni la correa del perro. No nos dicen nada por no asustarnos o no sé por qué, pero información nula», ha dicho.

Entre los vecinos consultados se repite un mismo reproche: la prohibición de limpiar el monte, de introducir ganado o de retirar vegetación de las riberas habría convertido la zona en un polvorín a la espera de la primera chispa. Uno de ellos lo resumía con crudeza ante las cámaras de OKDIARIO. «Primero no tienen prevención, luego no dejan limpiar el campo, luego no dejan meter el ganado. Luego, si coges una retama, te meten 2.000 euros de multa. No dejan limpiar la ribera de los ríos. Con lo cual, cuando hay una chispa, es incontrolable», ha lamentado un habitante de Villa del Prado.

Los residentes, además de perder sus pertenencias más básicas, denuncian la ausencia total de comunicación por parte de las autoridades sobre la evolución real del incendio. «El campo no se cuida, los fuegos se apagan en invierno», ha asegurado uno de los vecinos consultados por OKDIARIO quien ha cargado con dureza contra la gestión forestal que, a su juicio, ha convertido cada verano en una amenaza constante para la comarca.

Otro vecino ha apuntado directamente a la existencia de varios focos simultáneos que, según su testimonio, rodearon literalmente el municipio. «A la vista está que fueron varios focos rodeando el pueblo, o sea, por todos los sitios. Ayer en el monte, ahora ha vuelto a empezar a arder, por cierto. Está saliendo otra vez humo», ha dicho.

El foco de Villa del Prado no es, ni mucho menos, un caso aislado. La Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila afrontan en paralelo otros dos grandes incendios que mantienen a miles de personas confinadas o evacuadas y que, a esta hora, continúan sin perímetro fijado.

La combinación de los tres incendios, sumada a la persistencia del viento, ha llevado a las autoridades a extremar la prevención en toda la zona suroeste de la región. La noche ha servido para frenar levemente el avance de las llamas en algunos puntos, pero ninguno de los tres frentes ha logrado ser perimetrado a esta hora.