Los tres incendios forestales en la Comunidad de Madrid continúan sin estar controlados ni perimetrados, según ha difundido el Ejecutivo regional en un comunicado hoy a las 7 de la mañana.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y en Burgohondo, en la provincia abulense. Es el grado máximo de alerta que contempla el sistema español de protección civil.

Mando único desde Interior

Con la entrada en vigor de la declaración, corresponde al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de la emergencia, que comprende la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. La dirección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) queda al frente de la dirección operativa.

La orden abre además la puerta a requerir la colaboración de administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables aunque la emergencia no afecte a su territorio, en función de cómo evolucione la situación durante las próximas horas. Se trata de un mecanismo excepcional, previsto en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

La medida se ha adoptado después de que la Comunidad de Madrid solicitase al Ejecutivo central la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma). La concurrencia de varios fuegos simultáneos, unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un volumen muy alto de medios «ha incrementado significativamente la complejidad de las labores de extinción y protección civil».

Tres fuegos sin control

Según la actualización facilitada a las 7:00 horas por Emergencias 112 Comunidad de Madrid, los tres fuegos que afectan a la región continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos desarrollados durante la noche por los efectivos de bomberos «han sido efectivos». Ninguno de ellos está estabilizado.

Las condiciones meteorológicas, y fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes, advierten los servicios de emergencia. Es el mismo factor que el jueves por la tarde disparó la virulencia de los frentes y obligó a encadenar avisos ES-Alert en varios municipios de la Sierra Oeste.

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos desplazados de sus domicilios.

El incendio que llegó de Toledo

El primero de los focos se originó el miércoles 22 de julio en la localidad toledana de Almorox y el viento lo propagó con enorme rapidez hasta el municipio madrileño de Villa del Prado. Ha calcinado unas 890 hectáreas, 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, aunque los últimos balances elevan la cifra hasta el entorno de las 1.000 hectáreas.

Ese fuego obligó a evacuar a 700 personas de la urbanización El Encinar del Alberche y a confinar el casco urbano de Villa del Prado. La Guardia Civil realizó rescates in extremis, chalet por chalet, y una treintena de viviendas resultaron afectadas, con otras 1.500 bajo vigilancia de los servicios de emergencia.

Cuando el frente parecía perimetrado, el jueves por la tarde se declaró un nuevo incendio en el propio término de Villa del Prado, distinto del anterior. Su avance forzó la evacuación completa de Aldea del Fresno, con unos 3.500 habitantes según el INE, trasladados a Villamanta, además de vecinos de otras localidades próximas.

Un coche ardiendo en la M-501

El segundo gran foco madrileño se declaró el jueves 23 en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501, después de que un coche comenzara a arder y las llamas saltaran a una zona de monte. Desde el primer momento se desplazaron 16 medios aéreos y terrestres.

El fuego se propagó por el camino de las Navas en dirección a Pelayos de la Presa, lo que obligó a enviar mensajes ES-Alert a las urbanizaciones de San Ramón y Jaracruz, a desalojar Jaracruz y a confinar por precaución la residencia de mayores López Rumayor. La superficie quemada todavía no ha sido cuantificada oficialmente.

Su evolución ha provocado el corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4 y el cierre completo de la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. En el dispositivo de carreteras trabajan 11 profesionales de la Dirección General de Carreteras y de las empresas de conservación.

Ávila, el cuarto frente

El cuarto incendio, el que ha extendido la emergencia nacional a Castilla y León, se declaró el miércoles a las 13:02 horas en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Las primeras investigaciones apuntan de forma indiciaria a una negligencia en el uso de maquinaria que habría provocado varias chispas.

El fuego pasó esa misma noche a Índice de Gravedad Potencial 2 al superar las 300 hectáreas de masa arbolada y amenazar núcleos habitados. El jueves por la tarde adquirió un comportamiento convectivo y llegó a avanzar tres kilómetros en apenas 40 minutos, quedando «prácticamente fuera de la capacidad de extinción».

El balance en la provincia abulense es demoledor: unas 1.500 personas evacuadas, entre ellas los 1.200 o 1.300 residentes de la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo, cinco viviendas calcinadas y los cascos urbanos de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo confinados por el humo. El denso humo impide todavía una estimación fiable de la superficie quemada.

Riesgo de unión de frentes

La previsión que más preocupa a los servicios de emergencia es que el incendio de Burgohondo acabe impactando en la Comunidad de Madrid dadas las condiciones meteorológicas. Su flanco más activo se dirige hacia El Tiemblo, municipio abulense que limita directamente con San Martín de Valdeiglesias, donde arde el segundo foco madrileño.

Esa eventual unión de frentes multiplicaría la superficie afectada en una zona de fuerte continuidad forestal, la del valle del Alberche y el embalse de San Juan. Los equipos trabajan con maquinaria pesada de forma perimetral para intentar anclar el incendio antes de que alcance nuevas masas de pinar.

Sobre el terreno actúan más de 270 profesionales entre Bomberos, agentes forestales y UME, con 40 medios terrestres: 21 vehículos y 90 efectivos en Villa del Prado más una sección de la UME con otros 40, y 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias, reforzados por dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias.

Un valle protegido arrasado

Entre los daños ambientales destaca la afección a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, considerada «arrasada» por las autoridades castellanoleonesas. Se trata de un espacio protegido de alto valor ecológico, declarado Zona de Especial Protección para las Aves, que alberga la mayor colonia de buitre negro de Castilla y León.

La superficie afectada en Ávila corresponde principalmente a robledal, monte bajo, castañar y matorral, además de las masas de pinar hacia las que avanzaba el fuego. En Madrid, el frente ha arrasado pasto, matorral de jara e instalaciones agrícolas y ganaderas de la Sierra Oeste.

Los cuatro incendios se enmarcan en una jornada crítica para toda España, con fuegos activos simultáneos en varias comunidades y cerca de 120.000 hectáreas arrasadas en lo que va de temporada. El factor humano está detrás de buena parte de estos siniestros, ya sea por negligencias o por intencionalidad.

Una jornada decisiva

Las autoridades insisten en evitar cualquier desplazamiento hacia las zonas afectadas, mantener puertas y ventanas cerradas, apagar los equipos de aire acondicionado que impulsen aire del exterior y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil.

Con el mando ya en manos del Ministerio del Interior y la UME al frente de la dirección operativa, el operativo afronta este viernes su jornada más decisiva: cerrar el avance hacia Navaluenga, contener los flancos próximos al Valle de Iruelas y evitar que el fuego abulense y el de San Martín de Valdeiglesias lleguen a converger.