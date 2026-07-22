Asturias, Cantabria y Castilla y León lanzan un pasaporte para adentrarse en los Picos de Europa

El Parque Nacional de los Picos de Europa ha puesto en marcha Pasaporte de Los Picos, una nueva credencial que invita a descubrir el espacio protegido a través de sus centros de visitantes y de varias rutas de senderismo poco transitadas.

La iniciativa, que se prolongará hasta 2027, pretende fidelizar a los visitantes y repartir de forma más equilibrada los beneficios del turismo entre los municipios de Asturias, Cantabria y Castilla y León que aportan terrenos al parque.

El programa busca incentivar los recorridos por las zonas menos concurridas del espacio protegido, alejando la presión turística de los puntos más masificados y dando visibilidad a rincones menos conocidos del macizo.

Gratis en cuatro centros

El pasaporte se obtiene de forma totalmente gratuita en los cuatro centros de visitantes del parque nacional: Pedro Pidal, en los Lagos de Covadonga (Asturias); Sotama, en Tama (Cantabria); La Fonseya, en Oseja de Sajambre, y Posada de Valdeón, ambos en León.

Los participantes deberán tener más de diez años y podrán ser nacionales o extranjeros. El documento es personal e intransferible y debe llevar escrito a mano el nombre de su titular para ser considerado válido.

Por grupo familiar se entregarán como máximo dos pasaportes gratuitos, aunque quienes lo deseen podrán adquirir ejemplares adicionales al precio de 5 euros la unidad en cualquiera de los cuatro centros.

Sellos y fotos como prueba

Las visitas a los centros se acreditan con un sello en el pasaporte, mientras que los recorridos por las rutas de senderismo exigen el paso por puntos de información concretos y la presentación de fotografías.

Las rutas incluidas en el programa son cuatro: la Senda del Arcediano, la Ruta del Cares, la Ruta de la Reconquista y la Ruta de los Santuarios, esta última con una variante que pasa por Áliva, Sotres y un ramal de Covadonga.

Cada una tiene sus propios puntos de sellado y de acreditación fotográfica. En la Senda del Arcediano, por ejemplo, se piden selfies en el Collado de Angón, la Fuente de la Majada de Sahugo, la Portilla de Beza y el Mirador del Pontón.

Rutas homologadas

El programa contempla cuatro niveles de participación, cada uno más exigente que el anterior. El primero se alcanza visitando dos centros de visitantes situados en distintas comunidades autónomas del parque.

El segundo nivel, que otorga el título de embajador en ciernes, exige además completar una de las rutas de mayor recorrido, como la Senda del Arcediano o la Ruta del Cares, o bien la Ruta de la Reconquista o la de los Santuarios visitando un único centro.

Para el tercer nivel es necesario visitar tres centros distintos y completar una de las cuatro rutas homologadas, mientras que el cuarto y último nivel requiere recorrer los cuatro centros y dos rutas completas.

Niveles de dificultad

Alcanzar el nivel máximo exige además pisar las tres comunidades autónomas que comparten el parque nacional: Asturias, Cantabria y Castilla y León, con acreditación mediante sello en cada centro visitado.

Cada nivel superado da derecho a una recompensa distinta: un pin en el primero, una bolsa con cuaderno y lápices en el segundo, una gorra y un póster en el tercero, y una camiseta del parque en el cuarto.

Quienes completen los cuatro niveles obtendrán además la distinción de Senderista Premium y el diploma acreditativo de Embajador acreditado del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Sin trampas con la IA

Todas las recompensas y acreditaciones solo podrán recogerse en los centros de visitantes del parque, dentro de sus días y horarios de apertura, tal y como recoge el reglamento del programa.

El reglamento incluye un requisito llamativo: las fotografías deberán mostrar con claridad el rostro y el torso de la persona en el lugar exacto del recorrido, y se rechazarán los montajes hechos con inteligencia artificial.

Si el personal del parque sospecha de una imagen, podrá formular una pregunta sobre aspectos naturales o culturales del lugar donde debería haberse tomado la fotografía; acertarla servirá como prueba alternativa.

Periodo de piloto

El parque se reserva además la posibilidad de solicitar en el futuro, sólo para los pasaportes entregados a partir de ese momento, un cuestionario con un 70% de aciertos mínimo sobre los valores naturales y culturales del espacio. Este requisito no está vigente por ahora.

Pasaporte de Los Picos se enmarca en un periodo piloto que arrancó el 1 de junio de 2026 y que se prolongará hasta 2027, con vocación de continuidad si el balance del programa resulta positivo.

Con esta iniciativa, el parque nacional compartido por Asturias, Cantabria y Castilla y León busca que la riqueza de sus paisajes, senderos y enclaves llegue a más rincones del territorio y a más visitantes.