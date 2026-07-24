Los incendios de Madrid dejan sin cobertura a 16 pueblos y obligan a movilizar autobuses de emergencia

Los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid seguían este viernes sin estar controlados ni perimetrados. El fuego que arrancó en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias mantenía además sin cobertura de telecomunicaciones a 16 municipios y ha obligado a movilizar autobuses interurbanos para las evacuaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila, el grado máximo de alerta del sistema español de protección civil. El mando de la operación recae en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) al frente de la dirección operativa.

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas, procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, según los últimos datos de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Sin perimetrar aún

El primero de los fuegos se originó el miércoles en la localidad toledana de Almorox y se propagó hasta Villa del Prado, donde ha calcinado alrededor de 890 hectáreas y obligó a evacuar a 700 vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche.

Cuando ese frente parecía estabilizado, el jueves se declaró un segundo incendio en el propio término de Villa del Prado que forzó la evacuación completa de Aldea del Fresno, con unos 3.500 habitantes trasladados a Villamanta.

El tercer foco se originó el jueves en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la M-501, después de que un coche comenzara a arder y las llamas saltaran a una zona de monte cercana.

Mensajes ES-Alert

Su avance obligó a enviar mensajes ES-Alert a las urbanizaciones de San Ramón y Jaracruz, a desalojar esta última y a confinar por precaución la residencia de mayores López Rumayor, en Pelayos de la Presa.

El fuego provocó además el corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4 y el cierre completo de la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, donde trabajan once profesionales de Carreteras.

La emergencia se extiende también a Ávila, donde el incendio de Burgohondo ha arrasado la Reserva Natural del Valle de Iruelas y amenaza con unirse al fuego madrileño si las llamas alcanzan El Tiemblo.

Cuatro frentes abiertos

Los incendios de Almorox y San Martín de Valdeiglesias generaron un doble corte de transporte en la red de telecomunicaciones que llegó a afectar a 40 poblaciones de la región, según informó la Comunidad de Madrid el jueves.

Las operadoras trabajaron con unidades móviles y dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos, aunque en algunos puntos no podían realizar trabajos directos por las condiciones sobre el terreno.

A las 8.00 horas de este viernes, 16 municipios seguían presentando incidencias en el servicio, con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real.

Cobertura bajo mínimos

Las compañías ya tienen presencia con unidades móviles en Cenicientos y estudian reforzar la asistencia con equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas por el fuego.

La restauración de los puntos de corte dependerá de las posibilidades que marquen los servicios de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dada la dificultad de acceso a las infraestructuras dañadas.

A través de la Oficina Regional de Impulso a la Conectividad, los alcaldes de los municipios afectados disponen de una línea de atención directa para informarse sobre el estado de las incidencias.

Toda la noche en marcha

La Comunidad de Madrid mantuvo operativo toda la noche el dispositivo de autobuses interurbanos del CRTM para trasladar a cerca de 5.000 vecinos afectados por los incendios.

Los vehículos trasladaron a evacuados de Pelayos de la Presa, muchos de ellos personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas, hasta el polideportivo de Chapinería.

A las 3:25 horas, al alcanzar el polideportivo su capacidad, los viajeros fueron desviados hasta Colmenar del Arroyo, donde el operativo concluyó el traslado a las 3:52 horas.

Frenados por las llamas

Ante la proximidad de las llamas a la carretera, la Guardia Civil impidió que los autobuses regresaran a la zona por motivos de seguridad, y no volvieron a sus instalaciones hasta las 5:00 horas.

La Comunidad de Madrid mantiene preparado un nuevo operativo de autobuses para movilizar de inmediato los vehículos que sean necesarios si el 112 requiere nuevos traslados.

Las restricciones de seguridad continúan condicionando el servicio regular: la línea 551 no tiene autorizada la salida de autobuses desde sus instalaciones en El Tiemblo.

Zona cero, sin servicio

Tampoco pueden prestar servicio las líneas 541, 545, 546, 547 y 548: aunque se había previsto que la 545 cubriera Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Almorox, las condiciones de seguridad lo impiden finalmente.

Ninguna línea de la denominada zona 0 puede operar hasta que los servicios de emergencia autoricen la recuperación del servicio.

La Comunidad de Madrid mantiene un seguimiento permanente de la evolución de los incendios y continuará adaptando el transporte público a las necesidades del operativo, en coordinación con el 112 y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, priorizando la seguridad de viajeros y trabajadores.