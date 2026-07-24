Marlaska entra en razón y declara la emergencia nacional por los incendios que Ayuso pidió y el delegado del Gobierno negó

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado en la madrugada de este jueves al viernes la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios, atendiendo así la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, había negado.

La decisión se ha tomado por la «concurrencia de estos incendios» y las condiciones meteorológicas «especialmente adversas», y la «necesidad» de movilizar «un importante volumen de recursos» de administraciones públicas diferentes. «Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil», ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

El Ministerio ha valorado la «existencia de evacuaciones preventivas», la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto «supraterritorial de la emergencia», ha añadido.

En un primer momento, el Gobierno central dio largas a la petición realizada desde la Comunidad de Madrid. «Tienen que explicar y justificar esa solicitud», dijo el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, pese a que en el momento en el que pronunció esa frase, la cifra de ciudadanos evacuados para resguardarse de las llamas superaba los 10.000.

La Comunidad de Madrid había solicitado en la noche de este jueves la activación de la situación operativa 3 de interés nacional por unos incendios que afectan de forma conjunta a tres comunidades autónomas, la madrileña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Según reconoció la presidenta autonómica madrileña, estos incendios están «fuera de la capacidad de extinción», y los evacuados superan ya los 10.000 madrileños en diversas localidades, principalmente en Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias. Varias dotaciones de bomberos de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid y de la UME trabajan «para poder salvar vidas y bienes».

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