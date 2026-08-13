El tomate marroquí destruye 24.000 empleos en España en cinco años y arrasa con 4.000 hectáreas de cultivo

Las importaciones de tomates marroquíes que llegan a España traen de cabeza a los agricultores de nuestro país, principalmente porque suponen una competencia desleal al encontrarse a unos precios con los que nuestros productores no pueden competir. En consecuencia, muchos agricultores se han visto obligados a cambiar de cultivo y ha desaparecido buena parte de la producción de tomate de España; en concreto, ya han desaparecido unas 4.000 hectáreas en cinco años. Sin embargo, donde está haciendo más daño esta situación es en el empleo porque junto a estas hectáreas también se han perdido unos 24.000 empleos.

«Hay que tener en cuenta que cada hectárea de tomate genera seis puestos de trabajo, y al perderse 4.000 hectáreas, pues estamos hablando de unos 24.000 empleos menos por culpa del tomate marroquí», ha explicado a OKDIARIO Andrés Góngora, secretario general de COAG.

Por tanto, en cinco años se ha perdido un 33% de las hectáreas que en España estaban destinadas al cultivo de tomates.

«En la península hemos pasado de tener cultivos de tomate en invierno de 12.000 hectáreas a tener ahora 8.000 hectáreas. Entonces, se han perdido 4.000 hectáreas, ya que son cultivos que por culpa de la competencia se van abandonando», ha señalado Góngora.

Otra de las dificultades con las que se encuentran los agricultores españoles es el precio al que se venden los tomates marroquíes. «Desde la Unión Europea, el precio que tienen autorizado para que entren los tomates de Marruecos es que se puedan vender por 46 céntimos el kilo, mientras que en España de media, el precio se está rondando el euro. Por tanto, para los agricultores españoles es imposible competir», ha asegurado Góngora.

En octubre se ratifica acuerdo entre la UE y Marruecos

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en octubre se va a ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, concretamente la modificación del régimen comercial del acuerdo para incluir los productos procedentes del Sáhara Occidental y que estos se puedan beneficiar también de las preferencias arancelarias del acuerdo.

Esa modificación se concluyó en octubre de 2025 y se está aplicando provisionalmente mientras se completa el procedimiento necesario para que entre plenamente en vigor.

Así, el acuerdo UE-Marruecos ya concede preferencias arancelarias a los productos marroquíes y, mediante la modificación del acuerdo – tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)-, esas preferencias se extenderían también a los productos originarios del Sáhara Occidental.

No obstante, los eurodiputados tendrán que votar en otoño la modificación del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos para dar el visto bueno a las nuevas condiciones para los productos del Sáhara Occidental.