Las importaciones de tomate marroquí traen de cabeza a los agricultores españoles; sin embargo, estas no paran de aumentar año tras año. En concreto, durante el 2025, el Gobierno de España ha disparado un 67% el gasto de las importaciones de tomate marroquí, mientras que en estos datos de las importaciones no hay ni rastro de los tomates que provienen del Sahara.

De esta forma, en 2024, el gasto de las importaciones españolas de tomate marroquí fue de 84,7 millones de euros, mientras que en 2025, se incrementó hasta los 141,5 millones. De igual forma, también aumentaron las toneladas que se importaron, pasando de 66.624 toneladas en 2024 a 87.603 en 2025, lo que supone un incremento de un 31,5% en peso.

Estos datos se obtienen de las estadísticas de las importaciones españolas de tomate procedente de Marruecos (TARIC 0702) declaradas en 2025 por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y es una respuesta oficial del Gobierno de España a una pregunta parlamentaria escrita presentada en el Congreso de los Diputados por Vox.

El tomate del Sahara Occidental no aparece en las estadísticas

Uno de los datos que más llama la atención en esta respuesta del Gobierno es que se indica que «en lo que respecta al Sáhara Occidental, no hay importaciones de España de tomates ni en 2025 ni en años previos». Sin duda, es una cuestión en la que los agricultores españoles llevan años haciendo hincapié porque aseguran que los tomates cultivados en el Sáhara Occidental se cuelan en nuestro país bajo el etiquetado de origen Marruecos.

Por otro lado, en esta respuesta también se ha sacado a la luz un problema en las aduanas europeas con respecto a los productos que llegan desde Marruecos. De esta forma, en el documento se indica que «la propia Comisión Europea ha reconocido que las importaciones no han dejado de producirse, pero sí hay un problema en su contabilización. Desde octubre de 2025, los datos oficiales aparecen muy por debajo de lo habitual».

A esto continúa alegando que la explicación oficial de la Comisión Europea es un retraso en la transmisión de datos por parte de algunas autoridades aduaneras de Estados miembros. También se ha señalado un problema técnico en el sistema informático de intercambio de datos aduaneros, que afecta a mercancías que entran por un país, pero se destinan a otro.

De hecho, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya denunció en febrero una situación sin precedentes en el control de las fronteras europeas, debido a que las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental habían desaparecido literalmente de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea, pese a que los envíos continúan llegando con absoluta normalidad a los mercados comunitarios.

Sin embargo, desde el Gobierno de España insisten en que «en las estadísticas de las importaciones españolas del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales no se produce este problema».