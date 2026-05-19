El juez vincula a Zapatero con operaciones de «petróleo, oro y divisas» en Venezuela, China y Emiratos

El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero describe una red articulada desde la oficina del ex presidente en la calle Ferraz, número 35 de Madrid, que habría operado en mercados internacionales de petróleo crudo, oro, compraventa de divisas y acciones, con contactos en Venezuela, China y los Emiratos Árabes Unidos, y que habría canalizado hacia Zapatero al menos 490.780 euros procedentes de una sociedad de asesoría controlada por su entorno más próximo.

La investigación parte de las diligencias previas iniciadas en 2024 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, incoadas inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid e inhibidas a la Audiencia Nacional en marzo de 2026.

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF ha elaborado dos informes en 2026 que se citan en la notificación remitida a Zapatero.

El núcleo de la investigación gira en torno a la ayuda pública de 53 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 a favor de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

Según el auto, que ha consultado OKDIARIO, los directivos de la compañía, encabezados por su accionista de facto Rodolfo Reyes Rojas, habrían articulado dos vías de influencia paralelas: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero.

No obstante, Ábalos sostiene que él no tuvo ningún peso en esa operación. Este martes a su entorno ha trasladado que Koldo sí contactó con Zapatero, pero no trataron el tema de Plus Ultra. Sí hablaron en alguna época de temas de Hispanoamérica, pero el ex ministro se desvincula por completo.

El 30 de abril de 2020, Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra, comunicó a Reyes haber hablado con el ex presidente: «Julio hablo con ZP. 1 min. Le explico todo».

El 22 de julio de ese año, tras una reunión en el Ministerio de Transportes, uno de los investigados escribió: «Nuestro pana Zapatero detrás». Pana es un apelativo cariñoso que quiere decir amigo cercano o compañero de confianza.

El auto recoge que Julio Martínez Martínez, presentado como «lugarteniente» principal de Zapatero, felicitó anticipadamente a los directivos de Plus Ultra por la concesión de la ayuda el 26 de febrero de 2021, una semana antes de que el Consejo Gestor del FASEE se reuniese para adoptar la decisión, el 2 de marzo, y casi dos semanas antes de la aprobación definitiva del Consejo de Ministros, el 9 de marzo. Julito Martínez Martínez escribió en ese momento: «De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI».

La operativa de financiación de la red habría funcionado mediante contratos de asesoría calificados en el auto como mera cobertura documental. El primer contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, sociedad controlada por Martínez Martínez, se firmó el 30 de julio de 2020 por 72.600 euros anuales. Los pagos directos de la aerolínea al entorno de Martínez Martínez habrían ascendido a 598.910 euros, lo que a su vez presuntamente llegó prácticamente íntegro a Zapatero y sus hijas.

Petróleo venezolano y firma en Dubái

El auto dedica un apartado a operaciones de mayor alcance geopolítico. Las conversaciones intervenidas revelan que, para acceder a la compraventa de petróleo venezolano, los compradores debían canalizar sus gestiones a través de la red de influencia y dirigirse a Zapatero mediante una carta de intención.

El documento precisa que «La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos», en referencia a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Una carta de intenciones de la empresa asiática «China International Cultural Technology Resources Group CO LTD» fue remitida en octubre de 2023 a la «Oficina del Presidente Zapatero».

La investigación también describe la constitución de una sociedad en Dubái, Landside Dubai Fzco, participada al cien por cien por Idella Consulenza Strategica, sociedad de Martínez Martínez.

El auto apunta que la proximidad temporal entre el contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros —el uno por ciento del rescate de Plus Ultra— y el inicio de las gestiones para constituir la filial emiratí «refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.» El plan de negocio de la sociedad proyectaba ganancias de tres millones de dólares en cinco años.

La mecánica interna de la red habría implicado una facturación que el auto califica de múltiples formas: contratos redactados a medida, facturas con fechas modificadas a posteriori y conceptos consensuados entre el emisor y el receptor antes de su emisión.

La secretaria de la oficina de Ferraz, Gertru Alcázar Jiménez, llegó a preguntar a su interlocutor: «ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada.»