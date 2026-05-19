Horario de Las Ventas de Madrid: a qué hora y dónde ver la corrida de toros de José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla en San Isidro 2026

La Feria de San Isidro continúa avanzando en este 2026 y si bien las Ventas se llenará hasta bien entrados el mes de junio, la de esta tarde es otra de las citas esperadas, dado que el protagonismo recae tanto en el cartel como en el comportamiento del ganado. Si deseas ver la corrida de toros de José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla en Las Ventas por la Feria taurina de San Isidro de Madrid 2026 toma nota porque te explicamos todo sobre su horario y dónde ver mañana miércoles 20 de mayo.

Mañana es cuando se celebra la undécima corrida del ciclo taurino madrileño en esta feria de San Isidro y lo hace con una combinación que despierta mucho interés entre los aficionados más veteranos. La del miércoles, no va a ser una tarde cualquiera. Saltillo vuelve a Madrid y eso, en el lenguaje taurino, suele significar emoción, incertidumbre y una exigencia máxima para quienes pisan el ruedo. Además, la plaza de Las Ventas reunirá a tres toreros acostumbrados a darlo siempre todo. José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla buscarán tener una actuación que les permita ofrecer buenas faenas para los aficionados. Sin embargo, quienes no puedan acudir al coso madrileño pero quieran ver lo que acontece, no tienen que sufrir ya que existe la posibilidad de seguir la corrida desde casa gracias a Telemadrid que de hecho, lleva emitiendo la Feria de San Isidro desde que comenzara el pasado 8 de mayo.

Horario de Las Ventas de Madrid hoy

La corrida correspondiente a la Feria de San Isidro que se celebra este miércoles 20 de mayo en la plaza de Las Ventas comenzará a las 19:00 horas. A esa hora saltarán al ruedo seis toros de la ganadería de Saltillo para ser lidiados por José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

La cita corresponde a la undécima corrida del serial isidril y llega en una jornada con muchos focos puestos en el comportamiento de los animales. Los toros de Saltillo suelen convertir cualquier tarde en una prueba de fuego y pocas ganaderías generan tanta expectación entre la afición madrileña.

Dónde ver por televisión la corrida de San Isidro hoy

Las personas que no puedan acudir a la plaza tendrán la posibilidad de seguir el festejo en directo y de forma gratuita. La retransmisión podrá verse a través de Telemadrid, cadena que continúa apostando por las emisiones taurinas durante la Feria de San Isidro, tanto por televisión como a través de su plataforma vía internet y la app para el móvil, TLMad.

Además, quienes se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid también disponen de alternativas para seguir la corrida. El canal autonómico puede verse mediante plataformas como Movistar+ en el canal 157 y Orange TV, permitiendo seguir la cita desde distintos puntos de España.

Así son los toreros que veremos en la corrida del 20 de mayo

El torero francés Juan Leal tomó la alternativa el 19 de mayo de 2013 en Nimes, en un mano a mano junto a Sebastián Castella. Aquella jornada lidiaron ejemplares de Núñez del Cuvillo, Alcurrucén y Garcigrande, iniciando una trayectoria en la que ha firmado actuaciones muy destacadas. Posteriormente confirmó la alternativa en Madrid en mayo de 2016, acompañado por Manuel Escribano y Juan del Álamo. A lo largo de su carrera ha protagonizado triunfos relevantes en plazas francesas, especialmente en Nimes durante la Feria de Pentecostés, donde logró cortar las dos orejas a sus oponentes y alcanzar su séptima Puerta de los Cónsules. También dejó actuaciones destacadas en Arlés y Béziers.

Para José Carlos Venegas la cita de este miércoles supone uno de los compromisos más importantes de su carrera. El diestro nacido en Beas del Segura llega a Madrid consciente del peso que tiene una tarde de San Isidro y de la repercusión que puede generar una actuación importante en Las Ventas. Para esta ocasión ha elegido además a dos picadores de experiencia contrastada como Adrián Majada y Luc Tosello para el tercio de varas.

En el caso de Juan de Castilla, el colombiano nacido en Medellín el 1 de noviembre de 1994 se ha ganado el respeto de una parte importante de la afición madrileña. Tomó la alternativa en su país el 16 de enero de 2016 con El Juli como padrino y Luis Bolívar como testigo ante toros de Ernesto Gutiérrez. Desde entonces ha construido una carrera basada en el esfuerzo y la perseverancia, con actuaciones muy valoradas en corridas exigentes.

Saltillo: una de las pruebas más duras del toreo

Más allá de los nombres del cartel, una parte importante del interés de esta corrida gira alrededor de la ganadería. Los toros de Saltillo tienen un carácter muy definido y representan uno de los encastes más respetados y exigentes. Se trata de animales con fama de inteligentes, con una embestida que obliga a los toreros a mantener una concentración absoluta durante toda la lidia. En Las Ventas este tipo de corridas suele analizarse con especial atención y el exigente público madrileño observa cada detalle de lo que pueda ocurrir.