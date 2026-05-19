El juez apunta al Consejo de Ministros y la SEPI por el rescate de Plus Ultra gracias a Zapatero

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ha imputado al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, apunta en su resolución tanto a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, como al Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, por el controvertido rescate de 53 millones a la compañía aérea Plus Ultra.

El instructor destaca en el auto, según fuentes jurídicas, que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021 cuando «dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva, que se llevó a cabo el 9 de marzo».

Por dicho Consejo Gestor se entiende el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la Sepi, que en ese momento encabezaba como interino Bartolomé Lora bajo la tutela de la entonces ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Y la aprobación definitiva del rescate presuntamente amañado que cita al juez tuvo lugar por parte del Consejo de Ministros (aquí el acta de aquella reunión) presidido por Pedro Sánchez y celebrado el 9 de marzo de 2021.

En el auto de imputación de Zapatero por la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, el juez subraya que los directivos de Plus Ultra también imputados, intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos».

Para ello, sostiene el instructor, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, «una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos», actualmente en la prisión de Soto del Real (Madrid), y «otra a través de Rodríguez Zapatero». «Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un ‘papel predominante’ y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos», señalan las fuentes jurídicas consultadas.

«Altos cargos de la Administración»

Además, a partir de las diligencias de investigación efectuadas, el juez subraya la conformación de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada, y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Los hechos descritos, añade el juez, demuestran que «la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia».

«La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente», afirma el instructor.

El juez de la Audencia Nacional ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de tres mercantiles: Whathefav SL, agencia de marketing de sus hijas; Inteligencia Prospectiva SL, de la familia venezolana Amaro Chacón, y Aldesa, constructora de capital chino.