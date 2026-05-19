Javier Bardem ha vuelto a sembrar la polémica. El actor ha aparecido en el Festival de Cannes, donde ha aprovechado para arremeter, una vez más, contra España, su país. Sabido es que el marido de Penélope Cruz no tiene demasiada estima a su tierra y, una vez más, lo ha vuelto a demostrar. Sin embargo, horas después de su discurso en contra de los hombres españoles —como lo es él—, Patricia Pardo —presentadora de Telecinco— no ha dudado en pararle los pies.

La réplica de Patricia Pardo a Javier Bardem

Aprovechando su exposición mediática en Cannes, Bardem no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre el machismo y la «masculinidad tóxica». «Vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o exnovios, algo horrible. Solo esa cifra de mujeres asesinadas es increíble. Y, de algún modo, lo hemos normalizado. ¿Estamos locos? ¿Estamos matando a mujeres porque algunos hombres creen que son sus posesiones? Los machos alfa que van diciendo: ‘Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte’», dijo.

Unas palabras, cuando menos polémicas, que han llegado hasta los pasillos de Telecinco y, concretamente, a los oídos de Patricia Pardo, que no ha dudado en desmontar los argumentos del cineasta.

La presentadora, en ocasiones y aunque mayoritariamente trata de ser lo más objetiva posible y no pronunciarse sobre polémicas, no ha podido evitar corregir al intérprete. «Entiendo que efectivamente no hay que maquillar los datos y que son un drama las cifras de violencia machista en España, pero decir que lo hemos normalizado me parece sumamente injusto», comenzó a decir la mujer de Christian Gálvez.

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La comunicadora, además, en tan solo veinte segundos, ha aportado tres datos y herramientas que luchan cada día por la lucha contra la violencia machista. «Parece que Javier Bardem olvida, por ejemplo, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, que fue pionera en Europa y que se instauró en España en el año 2004. El sistema judicial, que como sabéis va muy de la mano contra todas estas violencias, herramientas como el 016», añadió.

Además, la periodista ha reivindicado que le parecen muy injustas las palabras del marido de Penélope Cruz, ya que afortunadamente en España sí se ha vivido un progreso en este sentido: «Yo creo que también en todos estos años ha habido un cambio a nivel social en España, entonces, me parece muy correcto que él quiera dar la cara y que no quiera maquillar la realidad, pero yo invito a Javier a que conozca lo que es la paradoja nórdica, que nos dice que los países nórdicos tienen esa imagen quizá de una igualdad formal y la realidad no es así ni mucho menos».

En cualquier caso, las palabras de Javier Bardem no han pasado desapercibidas y han reabierto un debate que sigue muy presente en la sociedad. Mientras algunos aplauden su contundencia, otros, como Patricia Pardo, consideran injusto señalar a España sin reconocer los avances logrados en la lucha contra la violencia machista.