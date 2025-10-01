Patricia Pardo explota y cuenta toda la verdad de su relación con Christian Gálvez: «La mala de España»

Con el paso del tiempo, Patricia Pardo ha ganado mucho peso en la pequeña pantalla y no es para menos porque ha tenido a la mejor maestra. Como todo el mundo sabe, la periodista ha trabajado con Ana Rosa Quintana durante mucho tiempo y Telecinco decidió apostar por ella para entregarle un programa propio. De esta forma, ascendió a primera división y se convirtió en un personaje muy interesante para la crónica social. Siempre ha sido muy discreta con su vida privada, por eso no llevó bien que los paparazzi empezasen a perseguirla y que el público curiosearse con su esfera privada. Por desgracia, todo empeoró cuando el programa Socialité sacó a la luz que estaba saliendo con Christian Gálvez, otro de los rostros más potentes de Mediaset.

Para entender la historia al completo hay que tener en cuenta que Christian Gálvez se acababa de separar de su ex mujer, la actriz gimnasta Almudena Cid. Por ese motivo, no fueron pocos los que insinuaron que el presentador había tenido un comportamiento poco honesto. Sin embargo, Patricia le acaba de dar una entrevista a Álex Fidalgo en el pódcast Lo que tú digas y ha hablado muy claro de todo esto. Por primera vez en la historia ha ofrecido su versión de los hechos, ha roto su silencio y ha confirmado que empezó a salir con Gálvez cuando este ya estaba separado.

La presentadora de Vamos a Ver siente que la audiencia le ve como «la mala de España», pero nunca hizo nada malo ni se metió en medio de ninguna relación. Según ha contado, algunos fotógrafos se empeñaron en conseguir ciertas imágenes que querían vender al mejor postor, por eso decidieron mostrarse al natural a través de sus respectivas cuentas de Instagram. «Creo que se relajaron cuando nos mostramos un poco empalagosos en redes sociales. Son verdad todos los mensajes que nos mandamos, ya que lo sentimos, pero hay un punto de exhibición que nos ha venido muy bien, porque ha provocado que no tengan tanto interés en nosotros», ha comentado al respecto.

Las confesiones de Patricia Pardo

Patricia Pardo está cansada de mirar para otro lado y ha puesto las cartas encima de la mesa. Lo primero que ha hecho ha sido asegurar que conoce perfectamente la identidad de las personas que la traicionaron, aquellos que hablaron con Socialité para desvelar que mantenía una conexión especial con Christian Gálvez. «Esos que filtraron que nos estábamos conociendo eran mis compañeros. No teníamos una relación, que es lo que mucha gente no quiere entender. No éramos una pareja, éramos dos personas divorciadas o separadas, que se habían conocido en el pasillo de Telecinco y que había un tonteo, pero no habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle», ha confesado en el citado pódcast.

Por otro lado, la periodista lamenta la imagen que la gente tiene de ella. Cree que todo cambió cuando salió a la luz su relación con Christian, pues antes tenía una reputación excelente y nadie dudaba de sus intenciones. «La imagen que teníamos antes no es la que tenemos ahora, y esa es la realidad. Hemos pagado un peaje muy grande los dos, estoy convencida de ello. A mí me han puesto la etiqueta de «la mala de España» sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó y a él, ni te quiero contar. Creo que estamos pagando un peaje muy grande por todo aquello, simplemente por estar juntos o por no haber hablado», lamenta.

Un matrimonio unido

A pesar de las consecuencias que ha tenido su matrimonio, Patricia Pardo está muy orgullosa de compartir su vida con Christian Gálvez. Siente que es el hombre perfecto y el padre ideal para su hijo Luca, el pequeño de la casa. Recordemos que tiene dos hijas de su relación anterior, unas niñas que también adoran al ex presentador de Pasapalabra.

«En el tema en la maternidad, se ha extendido la idea de que puedes ser madre más allá de los 50 años. Es mentira. Te puedes quedar embarazada a los 50 o a los 42, pero hay una parte en el camino que no te cuentan. Te dicen «no pasa nada, vete a muerte a por tu carrera. Te congelas los óvulos». Pero tienes que tenerlos congelados. Si no, te extraen tus óvulos y ves que con 42 años a lo mejor tus óvulos no están bien», responde cuando le preguntan por cómo ha llevado su último embarazo.

Por suerte, Christian le ayuda a organizarse, así que hay cosas que están siendo más fáciles de lo que pensaba al principio. «Yo tengo que trabajar sí o sí. Con tres hijos no te puedes permitir no trabajar, y menos en televisión. Los niños no son un freno. Es verdad que no me he podido permitir coger bajas larguísimas», desliza mientras habla de la dinámica que hay dentro de su hogar. De esta forma, y sin darse cuenta, ha dado una de las entrevistas más personales de su trayectoria.