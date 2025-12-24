Los dos okupas polacos de Elche, dos jóvenes de 19 y 35 años acusados de matar a golpes a dos alemanes que intentaron desalojarles del chalet de un compatriota, son dos delincuentes reincidentes fichados y detenidos por okupar la misma vivienda dos veces unos días antes del doble crimen.

El dueño de la vivienda, un ciudadano alemán, harto de okupaciones había instalado cámaras de vigilancia con la que detectó éste tercer intento de okupación por parte de los mismos delincuentes.

La Guardia Civil sospecha que el propietario avisó a unos conocidos muy corpulentos que podrían ejercer tareas de desokupación para desalojar a los asaltantes, aunque éste extremo se está investigando ya que las víctimas del doble asesinato tienen 60 y 50 años, y el herido, también alemán, 50 años de edad.

Los okupas se atrincheraron 20 horas

Los hechos arrancaron la tarde del lunes, sobre las 18:00 horas, cuando las víctimas se acercaron al chalet para desalojar a los okupas y fueron asesinados brutalmente a golpes en su interior.

Fueron los vecinos de la zona los que alertaron a la Guardia Civil tras sorprender a los okupas en el momento de deshacerse de los cadáveres de las víctimas.

Al verse descubiertos, los okupas arrastraron los cadáveres hasta la entrada del chalet y los abandonaron en ese lugar hasta la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil. Ya era demasiado tarde para las víctimas, que habían fallecido tras sufrir una brutal paliza.

Los okupas en celdas separadas

Tras 20 horas de cerco policial y negociaciones sin éxito para que los okupas de Elche se entregaran a la Guardia Civil, los agentes irrumpieron en el chalet y detuvieron a los homicidas.

Desde entonces, los okupas de Elche han permanecido en celdas separadas de la Comandancia de la Guardia Civil para que no puedan acordar sus versiones. Está previsto que esta mañana de Nochebuena pasen a disposición judicial acusados de homicidio y, por tercera vez, del allanamiento de la misma vivienda.