Abascal celebra el mejor resultado de Vox en España: «Castilla y León demuestra que no tenemos techo»

Santiago Abascal ha celebrado desde Bambú el resultado obtenido por Vox en las elecciones a la presidencia de Castilla y León. La formación ha obtenido un 19% de los votos, «el mejor resultado electoral», ha resaltado. «Vox demuestra que no tiene techo», ha señalado como lectura de los resultados de este domingo.

El líder de Vox ha advertido que serán «implacables defendiendo el interés general», lanzando un mensaje claro al PP sobre los pactos pendientes en Aragón y Extremadura, las comunidades autónomas que están negociando el gobierno.

«Hay tres regiones españolas que esperan un cambio de rumbo», ha señalado, sumando en la ecuación de pactos a Castilla y León. «No nos pregunten por los sillones o los puestos y relatos políticos, vamos a hablar de medidas concretas», ha advertido. «Esta es la tercera ocasión en muy poco tiempo, en muy pocos meses, en la que Vox crece en una convocatoria de elecciones regionales», ha analizado.

Abascal ha felicitado al candidato de Vox, Carlos Pollán, por su valor y trabajo durante esta campaña. «Nos han llevado en volandas», ha destacado, dirigiéndose a él «como un amigo».

Pollán: «Hoy somos una realidad consolidada»

Por su parte, Pollán ha celebrado desde Valladolid los resultados de Vox, expresando que «la ola de sentido común es imparable».

El leonés ha recordado que «hace un año nos daban por muertos»: «Hoy somos una realidad consolidada». Pollán ha avanzado que Vox influirá de «manera determinante en la política que se aplique en Castilla y León», de cara al futuro pacto con Fernández Mañueco, el vencedor de este domingo, a quien le ha felicitado por los resultados obtenidos.

Pollán ha dedicado unas emotivas palabras a su líder, Santiago Abascal, a quien le ha definido como «el político que ha levantado el tercer partido de España», siendo el «más atacado por los medios y el resto de partidos», considerándolo como el líder «más querido por los españoles».