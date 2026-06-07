Agenda del Papa en Madrid hoy, domingo 7 de junio: misas, eventos y ceremonias

Madrid se despierta hoy domingo 7 de junio con todo preparado para el día más importante de la visita del Papa León XIV a la capital. Después de un sábado en el que se mezclaron actos oficiales, como la recepción con los Reyes, con una gran presencia de público, sobre todo en la vigilia juvenil que tuvo lugar en una Plaza de Lima que estuvo a rebosar, la agenda entra ahora en su momento clave, con una misa en pleno centro que de nuevo se prevé multitudinaria y otros actos que también van a concentrar a miles de personas a lo largo del día.

Desde primera hora ya se nota que no la de hoy no va a ser una jornada cualquiera. Como ya sucediera ayer sábado, el centro de Madrid amanece con cortes de tráfico, controles y un despliegue de seguridad que recuerda al de las grandes citas de la ciudad. No es para menos ya que la misa del Corpus Christi que preside el Papa es, sin duda, el acto más esperado de toda su estancia en la capital y el que más gente va a mover, tanto por su significado religioso como por el interés que ha generado estos días. Por ello, si no quieres perderte nada o deseas tener claros los horarios, toma nota porque esta es la agenda del Papa en Madrid hoy, domingo 7 de junio.

Agenda del Papa en Madrid hoy, domingo 7 de junio

El acto principal del día tendrá lugar a las 10:00 horas en la Plaza de Cibeles, donde el Papa León XIV presidirá la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi. Es el evento central de su visita a Madrid y el que concentra toda la atención, con miles de personas previstas en los alrededores desde bastante antes de que comience la celebración.

La elección de Cibeles no es casual ya que se trata de un espacio amplio, muy reconocible y bien conectado, algo clave cuando se espera tanta gente. Aun así, la previsión es que no sólo la plaza se llene, sino también buena parte de las calles cercanas, con asistentes intentando seguir la misa desde distintos puntos. Durante toda la mañana habrá restricciones de movilidad en la zona, así que moverse por el centro no va a ser sencillo, especialmente en las horas previas y posteriores al acto.

Un encuentro privado por la tarde antes de volver al público

Después de la misa, la agenda baja el ritmo y será algo más discreta, ya que a las 16:30 horas, el Papa tiene previsto un encuentro con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Es una reunión privada, sin acceso para el público, pero habitual dentro de este tipo de visitas, donde también hay espacio para encuentros más tranquilos y menos mediáticos, centrados en la vida interna de la Iglesia.

El Movistar Arena acoge el acto con el mundo cultural

La actividad volverá a abrirse al público a partir de las 18:00 horas en el Movistar Arena, donde el Papa participará en el encuentro «Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte». Se trata de un acto distinto a la misa de la mañana, con un formato más orientado al diálogo y a la reflexión sobre distintos ámbitos de la sociedad.

En este evento está previsto que intervengan representantes del mundo cultural y social, en una cita que busca abrir la conversación más allá del ámbito religioso. El Papa dirigirá un discurso a los asistentes y, por el tipo de encuentro, se espera un tono más cercano a los temas sociales y culturales que están sobre la mesa en la actualidad. Y ya para acabar el día, está prevista una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Qué queda luego de la visita del Papa a Madrid

Una vez termine esta jornada de hoy, la visita del Papa en Madrid no se detiene, aunque sí cambia bastante de tono. El lunes 8 de junio estará más centrado en el plano institucional, con una reunión a las 09:30 con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica y, poco después, a las 10:30, un encuentro en el Congreso de los Diputados con representantes políticos.

A lo largo de la mañana también visitará la Conferencia Episcopal Española, donde se reunirá con los obispos, antes de continuar con la agenda por la tarde. Ese mismo día, a las 18:00, participará en una oración en la Catedral de la Almudena y, ya a las 19:00, estará en el estadio Santiago Bernabéu en un encuentro con la comunidad diocesana que también se espera multitudinario.

El martes 9 de junio será ya el último día en Madrid. La mañana estará dedicada a los voluntarios, con un encuentro previsto a las 10:20 en IFEMA, y poco después llegará la despedida. A las 11:10, el Papa partirá desde el aeropuerto de Barajas rumbo a Barcelona, donde continuará su viaje por España.