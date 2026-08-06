Diana Morant lleva su ‘macroacto’ de inicio de curso a Alicante, donde no hay primarias y manda una gestora

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, intenta relanzar su imagen como candidata a la Generalitat Valenciana y la de su partido, el PSPV, con un macroacto en Alicante, el próximo septiembre. Sin embargo, la agrupación socialista de Alicante es, precisamente, lo contrario a lo que la propia Diana Morant desea transmitir: lleva desde mayo de 2025 en crisis y dirigida por una gestora con un concejal de otro municipio, Elda, al frente. Y el PSOE no contempla celebrar primarias para elegir su aspirante a la Alcaldía, porque ya ha designado como tal a Trini Amorós. Por si faltaba algo, en el vídeo que promociona ese mismo acto en redes sociales, se anuncian destacados socialistas, pero todos son de Valencia y su provincia. No hay ninguno de Alicante. Ni siquiera aparece la candidata a la alcaldía de Alicante, mientras que la de Valencia sí está.

El 16 de mayo de 2025, ya con Diana Morant al frente de los socialistas valencianos, dimitió como secretario local del PSOE en la ciudad de Alicante Miguel Millana. Desde entonces hasta ahora, el PSOE de Alicante tiene al frente una gestora que encabeza un concejal de otro municipio de la provincia, Elda. Y ello, a pesar de que han transcurrido 15 meses desde que la agrupación socialista de Alicante quedara descabezada.

De hecho, la agrupación de la segunda ciudad más importante de la Comunidad Valenciana y de una de las que cuenta con mayor número de afiliados no ha tenido ni voz de voto en la elección de la candidata socialista de Alicante. Por no haber, no ha habido ni primarias.

Por tanto, dos pilares básicos del PSOE, como son las agrupaciones locales, las mismas que auparon a Sánchez en su regreso, y las primarias para que las bases elijan a sus candidatos, no existen en Alicante.

La rival del popular Luis Barcala en las urnas, Trini Amorós, fue designada a dedo por Valencia. De hecho, no es trascendente si Trini Amorós hubiera ganado o no esas primarias. Lo trascendente es que los militantes socialistas no han podido disfrutar de su derecho a decidir a quién querían al frente de su lista electoral.

Además, el cartel que el PSPV y la propia Diana Morant promocionan para su macroacto en Alicante está hecho en clave valenciana, de Valencia. Y no de Alicante.

De hecho, quienes aparecen en ese vídeo son: la secretaria de Organización de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, que es natural de Onteniente (Valencia); la delegada del Gobierno y candidata a la Alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, nacida en la ciudad de Valencia; el ministro Arcadi España, originario de Carcagente, en Valencia. Y la propia Diana Morant, que es natural de Gandía, también en Valencia.

En ese cartel que el propio PSPV promociona en sus redes sociales, no aparece ni Trini Amorós, candidata socialista a la Alcaldía de Alicante; ni Ana Barceló, la actual portavoz municipal; ni ningún otro socialista alicantino.

Pero, además, se da la circunstancia de que quien sí aparece es la candidata socialista a la alcaldía de Valencia, cuando el acto es en Alicante. Un hecho que evidencia el completo desconocimiento de la ciudad y la provincia donde se celebra el acto y de su realidad.