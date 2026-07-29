Diana Morant impone a la candidata del PSOE en Alicante como Santos Cerdán hizo con ella en el PSPV

La actual secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha impuesto como candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante a Trini Amorós. Es decir, que Diana Morant ha hecho exactamente lo mismo que hizo con ella en su día el entonces secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán. De facto, la agrupación socialista de Alicante, ahora dirigida por una gestora con un concejal de Elda al frente, no tendrá primarias, sino una candidata impuesta por el dedo de la dirección socialista de Diana Morant desde Valencia.

En el caso de la llegada de Diana Morant para dirigir el PSPV, tanto Alejandro Soler como Carlos Fernández Bielsa, que habían manifestado su decisión de presentarse a las primarias para dirigir el PSPV tras la salida de Ximo Puig, se apartaron tras una reunión a cuatro, en Ferraz, con Santos Cerdán.

Algo que dejó el camino libre a Diana Morant y que ocurrió solo semanas después de que el propio Santos Cerdán asegurase en una cena del PSPV en Elche ante decenas de militantes que la dirección federal, la de Pedro Sánchez, no iba a intervenir en el proceso de los socialistas valencianos.

Ahora, la elegida por Diana Morant para encabezar la candidatura del PSOE en la ciudad de Alicante es Trini Amorós, actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante y número 2 de la ahora portavoz municipal, Ana Barceló. Se trata de una candidata de continuidad, próxima a Ximo Puig y Diana Morant. La agrupación de Alicante no ha tenido en su elección ni voz ni voto. Entre otras cosas, porque está dirigida por una gestora desde mediados de mayo de 2025. A nivel interno, el perfil político de Trini Amorós no desagrada a parte del socialismo alicantino. Pero las bases no podrán votar ni otros candidatos.

Con anterioridad, Trini Amorós fue directora de gabinete de la propia Ana Barceló desde agosto de 2018, cuando esta última era la titular de la Consellería de Sanidad del Gobierno valenciano que presidía el también socialista Ximo Puig. Desde hace varias semanas, el nombre de Trini Amorós era uno de los dos que se barajaban para suceder a Ana Barceló. Tal como adelantó OKDIARIO.

El otro nombre era el del diputado autonómico José Díez, motivo por el que este último es quien llevó el asunto de las viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus en la Cámara autonómica. Pero el nombre de Trini Amorós era el que manejaba la cúpula de Valencia, que controla Diana Morant.

La idea de esa misma cúpula socialista de Valencia es que, salvo descomunal descalabro electoral y aun con él, sea también Trini Amorós quien se sitúe como secretaria general de los socialistas de la ciudad de Alicante, tras las elecciones de mayo de 2027. Y, también, que vaya ganando visibilidad en el año de legislatura que resta. Y que Ana Barceló vaya pasando a un segundo plano. De facto, lo contrario de hasta ahora.

Trini Amorós ha tenido, con anterioridad, entre otras responsabilidades, la de diputada autonómica, alcaldesa de Guadalest (2007-2011). Fuera de la política, ha sido Bellea del Foc de Alicante en el año 1991 en representación de la Hoguera de Ruperto Chapí, ubicada esta última en pleno centro histórico de la ciudad.

Pese a todo, no se trata de una rival sencilla en las urnas para el actual alcalde, Luis Barcala. En 2007, Trini Amorós optó a la alcaldía de Guadalest y la ganó. Sus cuatro años de gobierno en esa localidad son los únicos que los socialistas han gobernado en ese municipio de la Marina Baja en democracia. Es decir, desde 1979 hasta la fecha.