El alcalde socialista de Camas fracciona en dos contratos menores de 14.900 € la comunicación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Camas ha adjudicado dos contratos menores prácticamente idénticos y por el mismo importe para servicios vinculados a la comunicación municipal. Ambos han sido adjudicados a la misma empresa. Los dos expedientes, publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 31 de julio, tienen un valor estimado de 14.900 euros cada uno, lo que eleva el importe conjunto hasta los 29.800 euros sin impuestos y 36.058 euros con IVA.

El primero de los contratos tiene como objeto la «creación de contenido institucional». Según la documentación oficial, el valor estimado asciende a 14.900 euros, mientras que el presupuesto base de licitación alcanza los 18.029 euros con impuestos incluidos. El contrato tiene una duración prevista de un año.

El segundo expediente presenta unas cifras exactamente iguales: 14.900 euros de valor estimado, 18.029 euros de presupuesto base con impuestos y un año de duración. En este caso, el objeto aparece definido como «servicios de marketing digital y gestión comunicativa del Ayuntamiento de Camas».

La coincidencia no se limita al importe. Ambos contratos fueron adjudicados por la Alcaldía del Ayuntamiento de Camas y recayeron en la misma empresa: Sr. Mandril S.L. En los dos procedimientos, la sociedad presentó la oferta finalmente seleccionada por 14.900 euros sin impuestos y 18.029 euros con impuestos.

Además, ambos contratos fueron tramitados como contratos menores y tienen un plazo de ejecución de un año. El primer anuncio fue publicado a las 18:10 horas del 31 de julio, mientras que el segundo apareció en la Plataforma de Contratación a las 19:17 horas de ese mismo día.

El resultado es que el Ayuntamiento encarga mediante dos expedientes separados prestaciones que, al menos sobre el papel, se sitúan dentro del mismo ámbito: la comunicación municipal. Por un lado, la creación de contenido institucional; por otro, el marketing digital y la gestión comunicativa del propio Consistorio. Cada uno de ellos se fija justo en 14.900 euros de valor estimado, siendo 15.000 euros la cuantía máxima permitida en un contrato menor.

La cuestión está en la separación de ambos servicios. En lugar de aparecer un único expediente que reúna las distintas prestaciones relacionadas con la comunicación del Ayuntamiento, el Consistorio publicó dos contratos menores independientes, ambos con la misma duración, idéntico importe y adjudicados a la misma sociedad.

La separación cobra especial relevancia porque permite que cada expediente se mantenga por debajo de los 15.000 euros, el límite establecido para los contratos menores de servicios. De haberse considerado conjuntamente prestaciones que responden a una misma necesidad contractual, el importe superaría ese umbral y la contratación tendría que someterse a un procedimiento con concurrencia de empresas.