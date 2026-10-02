La mayoría del círculo de confianza de Sanchez le aconseja ir a las urnas el 29 de noviembre

La mayoría del círculo de confianza de Pedro Sánchez le ha aconsejado convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. Ese es el mensaje que el presidente ha recibido tras una noche de contactos con los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo y con su jefe de gabinete, Diego Rubio. Sánchez se ha dado el fin de semana para decidir.

El razonamiento de quienes empujan hacia las urnas es que, sin mayoría en el Congreso tras el portazo de Junts a los decretos de vivienda, alargar la legislatura sólo sirve para desgastar al Gobierno. Mejor elegir el momento que esperar a que lo impongan los socios.

Vivienda y miedo a la ultraderecha

En Moncloa están convencidos de que el PSOE tiene opciones si centra la campaña en la vivienda y en la amenaza de la ultraderecha, la misma receta del miedo que ya le funcionó a Sánchez en 2023. La caída de los decretos daría al Gobierno el relato: la izquierda quiso proteger a los inquilinos y el resto del Congreso se lo impidió.

Las encuestas que se manejan en el entorno del presidente sitúan al PSOE por encima de los 110 escaños. Son menos que los 121 diputados de 2023, pero en el núcleo duro las consideran suficientes para pelear. A ese diagnóstico se ha sumado Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Sánchez, que le ha trasladado que el PSOE tiene, como mínimo, posibilidades de superar al PP.