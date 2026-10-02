El mantra de Confucio, filósofo chino: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento”

Hace más de 2.500 años, Confucio reflexionó sobre una de las fuentes más habituales de frustración en las relaciones humanas, que habla de esperar que los demás actúen exactamente como nosotros creemos que deberían hacerlo. Su respuesta quedó recogida en las Analectas. «Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento». Una enseñanza que pone el foco en la propia conducta para reducir las decepciones que provocan las expectativas ajenas.

La clave está en uno mismo

La reflexión de Confucio propone cambiar el lugar desde el que se juzgan las acciones. En lugar de dedicar toda la atención a aquello que otras personas hacen mal, la enseñanza invita a comenzar por la propia conducta. La idea aparece en el capítulo 15.15 de las Analectas, donde Confucio establece precisamente una relación entre exigirse mucho a uno mismo, exigir menos a los demás y mantener alejado el resentimiento.

Esto no significa que el filósofo defendiera aceptar cualquier comportamiento o renunciar a los propios límites. La propuesta está relacionada con la responsabilidad individual, ya que una persona puede controlar sus decisiones, sus palabras y la manera en la que responde ante determinadas situaciones, pero tiene un control mucho menor sobre las decisiones de quienes la rodean. Confucio vuelve así la mirada hacia aquello que depende directamente de cada individuo.

El resentimiento y las expectativas

La enseñanza de Confucio adquiere especial interés cuando se aplica a las relaciones personales. Esperar que un amigo, una pareja, un familiar o un compañero de trabajo responda siempre como nosotros haríamos puede generar una diferencia constante entre lo que sucede y lo que consideramos que debería suceder. Esa distancia puede convertirse en frustración y, cuando se mantiene en el tiempo, alimentar el resentimiento.

El pensamiento confuciano no plantea eliminar los vínculos con los demás, sino cultivar el carácter propio. Los estudios académicos sobre la ética confuciana destacan precisamente la importancia de la autocultivación y de trabajar sobre las emociones reactivas para favorecer relaciones basadas en el reconocimiento y la consideración hacia los demás.

Confucio vivió tradicionalmente entre los años 551 y 479 antes de Cristo y fue maestro, pensador y figura política. Sus enseñanzas quedaron asociadas a las Analectas, una recopilación de dichos y conversaciones que adquirió su forma a lo largo de generaciones posteriores.