Belén Esteban reacciona a las críticas de Rosa Benito: «Me habéis dado tres disgustos muy gordos»

Belén Esteban vive días de máxima tensión. A las puertas de su regreso en directo a De Viernes, la colaboradora se ha encontrado con un aluvión de críticas procedentes de varios frentes, y no ha tardado en reaccionar. Este jueves, ante las cámaras que la esperaban a la salida de su casa, se mostró visiblemente afectada al conocer las palabras que le han dedicado Rosa Benito y Amador Mohedano en los últimos días. «Me habéis dado tres disgustos muy gordos», confesó a los reporteros, que también le preguntaron por las declaraciones de Víctor Janeiro. Lejos de entrar al trapo en plena calle, Belén prefirió guardarse la respuesta para el plató: «Mañana en De Viernes os voy a contestar». Una promesa que convierte la entrega de este viernes en una de las más esperadas de la temporada, con cuentas pendientes en todas las direcciones.

Las críticas más duras llegaron desde Cayos Cochinos. Rosa Benito, concursante de Supervivientes All Stars, no se mordió la lengua al hablar de quien fue su amiga: «Me repugna y me produce náuseas hablar de ella. No me gusta. La veo una persona envidiosa, que es lo peor que puede tener un ser humano». Unas palabras que su hija, Rosario Mohedano, respaldó desde el plató, y que tienen su origen en un viejo conflicto que Rosa todavía no le perdona: el que vivió Belén con Chayo durante un viaje a Roma. A ellas se sumó Amador Mohedano, que salió en defensa de su ex mujer desde Chipiona en El verano se mueve, en Telecinco. «No se portó bien ni con Rosa ni con mi hija», aseguró, antes de rematar: «Creo que sí que es mala persona». Además, negó deberle 6.000 euros a Belén.

Una semana de frentes abiertos

No es la única batalla de Belén estos días. A principios de semana ya había respondido con ironía a la demanda anunciada por la familia de Jesulín tras su primera entrevista: «Me voy a tomar un Lexatin, porque tengo una cosa en el cuerpo… Tengo mucho miedo», dijo a la puerta de su casa.

Lo de los Mohedano, en cambio, viene de lejos. Es una amistad rota que ninguna de las partes ha conseguido recomponer, como ya contamos cuando Belén estalló contra Rosa Benito.

Ahora queda saber qué responde esta noche en De Viernes, donde ha prometido contestar a todos. Una cosa está clara: la de Paracuellos no se va a quedar callada.

Su entrevista, esta vez en directo y en el plató del programa, promete volver a romper audímetros, como ya hizo el pasado viernes. La de Paracuellos del Jarama logró reunir con una entrevista grabada a 1.130.000 espectadores, lo que se traduce en un 18,7% de cuota de pantalla. Esos datos hicieron a ¡De viernes! líder sobre La Voz, que se conformó con un 13,8% y 1.076.000 espectadores.