Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 2 de octubre: Ciro encarga a Lorenzo vigilar a Julieta

La noche del miércoles, La 1 emitió un capítulo doble con la boda de Curro y Ángela como gran protagonista, logrando un dato espectacular de audiencia. RTVE decidió volver a emitirlo también en la tarde del jueves en un cambio de última hora que dejó sin su emisión habitual a los seguidores de Valle Salvaje. En esa entrega, Curro llegó a tiempo a su propia boda tras una noche de ausencia, y Samuel ofreció una homilía que emocionó a todos los presentes. Sin embargo, cuando llegó el momento del ‘sí, quiero’, Curro se quedó en silencio: en ese instante vio a Jana, en una aparición que solo existía en su imaginación. Pía, que cargaba con el peso de haber ocultado durante meses la verdad sobre la muerte de la joven, decidió marcharse de palacio, aunque alguien la detuvo en el último momento. Samuel, por su parte, volvió a declararse a María Fernández.

¿Qué ocurre en el capítulo 920 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 2 de octubre?

Por lo tanto, el capítulo 920, el último de la semana, comienza desde dónde quedó el 919, que pudimos ver el miércoles. Pía, que estaba a punto de abandonar La Promesa, se detiene al escuchar que Curro la llama. La gran pregunta es si esa parada significa que la doncella ha cambiado de opinión sobre marcharse para siempre.

Manuel empieza a temer que Ciro sepa algo sobre la relación clandestina que mantiene con Julieta. «Supongo que vamos a tener que ser cuidadosos», le advierte a ella. No va mal encaminado: Ciro quiere que Lorenzo se convierta en la sombra de su mujer para descubrir qué se traen entre manos, y el capitán acepta el encargo, dejando a la pareja más expuesta que nunca.

Petra estalla contra Tomasa, y Martina se prepara para la boda

En la zona del servicio, Petra protagoniza un nuevo enfrentamiento con su hermana: «Yo escribí cada una de las fichas de los invitados y alguien las cambió», le suelta en plena discusión, recordando además que el menú servido en la boda no era el que habían aprobado Ángela y Curro. Samuel, mientras tanto, acepta enfrentarse a todos con tal de estar junto a María. Y Martina se muestra dispuesta a casarse con Jacobo, convencida de que es la única forma de salvarlo, pese a la advertencia de Adriano: «Todo va a cambiar cuando os caséis, por mucho que él ahora diga lo contrario. Todo esto te va a afectar para el resto de tu vida».

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que Lorenzo no va a necesitar demasiado tiempo para dar con lo que busca. Manuel y Julieta ya se han delatado solos más de una vez, y con el capitán vigilando de cerca solo es cuestión de días que Ciro tenga la prueba que necesita. Nos preocupa más Martina, que aceptar esta boda por miedo a perder a Jacobo tiene toda la pinta de ser el error del que ya le avisa Adriano, y sospechamos que se dará cuenta de ello demasiado tarde.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.