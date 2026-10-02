José Luis López Vázquez, mítico actor madrileño, sobre el envejecimiento: «Si el precio de la sabiduría es la vejez, yo prefiero ser imbécil»

José Luis López Vázquez dejó tras de sí una extensa carrera cinematográfica y teatral, pero también numerosas declaraciones que mostraban una personalidad muy distinta a la de los personajes que interpretó.

Entre ellas destaca una frase sobre el envejecimiento que resume, con ironía y contundencia, su particular relación con el paso del tiempo y la vejez.

La frase de José Luis López Vázquez sobre la vejez y el paso del tiempo

El actor madrileño no ocultaba su rechazo hacia la vejez. En sus últimos años hablaba de ese proceso desde una perspectiva marcada por la resignación, pero también por el humor y la ironía que caracterizaron buena parte de su trayectoria profesional.

Una de sus declaraciones más recordadas aborda precisamente la relación entre edad y sabiduría: «Si el precio de la sabiduría es la vejez, prefiero ser imbécil».

La cita refleja una posición personal expresada por el intérprete ante un proceso inevitable que, según sus propias palabras, no contemplaba con entusiasmo.

Esta reflexión también encaja con una característica habitual de sus declaraciones: López Vázquez utilizaba con frecuencia el humor para hablar de cuestiones personales. Su forma de expresarse podía resultar mordaz, incluso cuando abordaba asuntos relacionados con su propia vida.

¿Qué decía José Luis López Vázquez sobre el envejecimiento?

El actor diferenciaba claramente entre su imagen pública y su personalidad. Aunque el cine español lo convirtió en uno de sus rostros más reconocibles, él aseguraba que fuera de la pantalla era una persona seria, tímida e inhibida.

En sus declaraciones también explicaba que no disfrutaba de los ambientes multitudinarios y que prefería la tranquilidad, el orden y la independencia. Esa descripción contrasta con algunos de los personajes cómicos y excesivos que interpretó a lo largo de su carrera.

López Vázquez era reservado y tenía una personalidad más compleja de la que podían sugerir sus papeles cinematográficos.

José Luis López Vázquez, más allá de sus personajes

Las declaraciones del actor también permitieron conocer aspectos de su trayectoria profesional. López Vázquez aseguraba que nunca había tenido que pedir un personaje o un puesto de trabajo y que, según su experiencia, las oportunidades habían llegado a él.

También hablaba de las exigencias de la profesión y de la necesidad de mantener una determinada disciplina. En una de sus declaraciones explicaba que cuidarse resultaba importante para trabajar como actor, aunque rechazaba los excesos.

Su infancia estuvo marcada, según relató, por dificultades económicas y por la ausencia de su padre. Contó que se crio con su madre, su abuela y un tío que ejerció como figura paterna. Pese a las condiciones de aquella etapa, aseguraba que nunca había sentido envidia ni resentimiento.

Las otras frases que dejó José Luis López Vázquez a lo largo de su carrera

José Luis López Vázquez dejó numerosas frases que reflejan una personalidad muy distinta a la de muchos de los personajes que interpretó.

El actor se mostró especialmente crítico con las malas formas como se puede observar en esta cita: «Me saca de quicio la falta de educación, la desconsideración y el oportunismo».

Por último, pese a haber interpretado numerosos papeles cómicos, defendía que nunca se había sentido encasillado: «He hecho mucho humor porque es lo que me gusta».