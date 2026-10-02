La psicología explica por qué nunca dejamos de cambiar: así evoluciona nuestra personalidad con los años

¿Somos realmente la misma persona que hace diez, veinte o treinta años? La psicología lleva décadas estudiando esta cuestión y la respuesta está lejos de ser un simple sí o no. Aunque determinados rasgos de personalidad permanecen relativamente estables, las investigaciones demuestran que también pueden experimentar cambios a lo largo de la vida. Las relaciones, las responsabilidades, las experiencias y las distintas etapas vitales pueden acompañar una evolución que hace que nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos no permanezca exactamente igual.

La personalidad cambia con los años

La personalidad suele estudiarse mediante los llamados cinco grandes rasgos o Big Five, que son apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad emocional. Estos rasgos presentan una considerable estabilidad, pero eso no significa que sean inmutables. Un estudio analizó 189 estudios longitudinales para estudiar la estabilidad y otros 276 para examinar los cambios, con cientos de miles de participantes. Sus resultados confirmaron que la personalidad combina continuidad y transformación.

Una investigación publicada en 2026 ha reforzado todavía más esta idea. Un equipo de la Universidad de Zúrich analizó 229 estudios con 230.492 participantes y encontró diferencias individuales significativas en la evolución de todos los grandes rasgos de personalidad. Los cambios eran especialmente variables durante la infancia, pero seguían siendo apreciables a lo largo de toda la vida adulta. Esto significa que no existe una edad a partir de la cual nuestra personalidad quede completamente congelada.

No significa dejar de ser quien eres

Que una persona cambie psicológicamente no quiere decir que un día pueda despertarse siendo completamente diferente. Los investigadores distinguen entre la estabilidad relativa, es decir, la posición que ocupamos respecto a otras personas, y los cambios en los niveles medios de determinados rasgos. Una persona puede seguir siendo más introvertida que su entorno y, al mismo tiempo, volverse algo más sociable con el paso de los años.

Las experiencias dejan huella

El entorno también puede formar parte de esta evolución. Las relaciones personales, los cambios laborales, las responsabilidades familiares o acontecimientos importantes pueden coincidir con transformaciones en la manera de comportarnos. Investigaciones han encontrado que existen diferencias individuales en la forma en que la personalidad cambia después de acontecimientos vitales, aunque no todos reaccionamos de la misma manera ante experiencias similares.

La conclusión que se desprende de estas investigaciones es más interesante que la idea de que «la personalidad cambia constantemente». Seguimos siendo reconocibles a través de los años, pero también tenemos capacidad de evolución. La estabilidad y el cambio no son conceptos incompatibles, ya que podemos conservar una parte importante de nuestra forma de ser mientras modificamos determinados comportamientos, prioridades o rasgos.