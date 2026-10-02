Un pueblo del norte de Extremadura monta sus luces de Navidad en Septiembre: «Es más barato y evita colapsos de última hora»

Hay lugares de España donde las luces de Navidad se empiezan a colocar muy pronto, pero quizás el más madrugador sea Jaraíz de la Vera, en el norte de Cáceres (Extremadura), que ya se dejó el alumbrado preparado durante septiembre.

Puede parecer una locura, pero la explicación que dan desde el municipio es puramente práctica. De esta manera, consiguen que una empresa pueda realizar el montaje, organizar la instalación con margen y evitar que la decoración llegue cuando la campaña navideña ya está avanzada.

Aun así, aunque los armazones empiecen a formar parte del paisaje, las luces permanecerán apagadas por ahora. El Ayuntamiento anunciará la fecha del encendido dentro de su programación de Navidad.

Por qué este pueblo de Cáceres instala las luces de Navidad meses antes

Las avenidas de la Constitución y del Salobrar, dos de las principales travesías de la localidad, ya muestran los primeros elementos navideños. Además de facilitar el montaje, la anticipación ofrece ventajas económicas y un catálogo más amplio entre el que escoger la decoración.

Según publicó HOY, realizar la instalación antes tiene un coste menor y permite elegir entre más modelos. El alcalde, Luis Miguel Núñez, ha explicado el motivo: «La demanda de estas empresas es muy alta y cada vez hay menos disponibilidad».

Justamente, esta dificultad en la contratación es lo que provocaba que en años anteriores la instalación se retrasara casi hasta mediados de diciembre, lo que afectaba a los comercios locales y a las compras navideñas.

Es decir, no se trata de encender las luces en verano, sino de tenerlas preparadas para que el el Consistorio de Jaraíz de la Vera sea el que decida cuándo es el momento de empezar la temporada navideña.

Cuándo será el encendido navideño en Jaraíz de la Vera: las luces están instaladas

La prioridad municipal es disponer del alumbrado a tiempo y eso ya lo han conseguido. Por eso, el calendario de los operarios se ha separado del de las celebraciones: primero se colocan los elementos y, más adelante, llegará el momento de ponerlos en funcionamiento.

El alcalde ha defendido que esa organización permitirá disfrutar durante más tiempo del ambiente navideño. La fecha concreta se comunicará junto con las actividades previstas.

Mientras tanto, los vecinos de Jaraíz convivirán con una decoración preparada para una celebración que aún queda lejos. Eso sí, ahora ya pueden hacerse una idea de qué es lo que les espera.

Jaraíz de la Vera, el pueblo de Extremadura que debes visitar en Navidad

Extremadura tiene pueblos fantásticos, y Jaraíz de la Vera es uno de los que no te puedes perder. Y no únicamente por sus luces de Navidad.

Por ejemplo, siendo una comarca de La Vera, puedes visitar el museo dedicado al pimentón en la antigua casa-palacio del obispo Juan Domingo Manzano y Carvajal.

El edificio está en la Plaza Mayor, cuyo trazado tiene una particularidad que llama la atención durante el paseo: está organizada en dos niveles. Este espacio ofrece un punto de partida para recorrer el casco histórico y descubrir sus edificios.

Entre ellos destacan la iglesia de Santa María de Altagracia, declarada monumento histórico-artístico, y la de San Miguel Arcángel. Por si fuera poco, el patrimonio de la localidad también incluye la picota de Santa Ana y las ermitas de Nuestra Señora del Salobrar y San Cristóbal.