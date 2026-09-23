Parece Islandia pero está en Extremadura: un desconocido pueblo de 181 habitantes tiene volcán, cráter, cascada, y el valle más estrecho del oeste de Europa

En el norte de Cáceres existe una pequeña localidad que reúne en pocos kilómetros algunos de los paisajes más singulares de Las Hurdes.

El Gasco, una alquería de apenas 181 habitantes, conserva un cráter de origen discutido, una garganta de gran profundidad y una cascada de más de 100 metros que explican su parecido con países como Islandia.

El Gasco, el rincón de Las Hurdes que recuerda a los paisajes nórdicos

El Gasco pertenece al municipio de Nuñomoral y se encuentra a unos 780 metros de altitud, junto al río Malvellido. El acceso por carretera conduce hasta la localidad desde la EX-204, tomando después las desviaciones hacia Nuñomoral y La Fragosa.

El núcleo mantiene buena parte de la arquitectura tradicional de la comarca, caracterizada por el uso de la pizarra. Las construcciones se adaptan a las fuertes pendientes del terreno y forman un paisaje estrechamente ligado a la geografía hurdana.

El entorno combina gargantas, zonas de bosque mediterráneo y cursos de agua. A ello se suma uno de los elementos que más interés despierta entre quienes visitan la localidad: una estructura geológica conocida popularmente como el volcán de El Gasco.

¿Cuál es el origen del cráter de El Gasco?

Según informa Extremambiente, el denominado volcán cuenta con una superficie aproximada de unos 97.000 metros cuadrados, siendo su cráter de unos 50 metros de diámetro aproximadamente.

Según el medio Hoy Extremadura, la procedencia de estas formaciones ha generado distintas interpretaciones científicas. Un estudio realizado en 1950 relacionó las muestras de piedra pómez con una antigua actividad volcánica. Posteriormente, otras investigaciones descartaron esa explicación y plantearon que el relieve podría proceder del impacto de un meteorito ocurrido hace entre 1 y 2 millones de años.

La Junta de Extremadura protegió el enclave mediante el Decreto 153/2003, que declaró el espacio Lugar de Interés Científico. La existencia de esta figura de protección refleja el interés geológico del paraje, independientemente de la interpretación sobre su origen.

¿Qué se puede ver en la garganta del río Malvellido en Extremadura?

El río Malvellido forma a su paso por El Gasco un tramo especialmente encajado. Una ruta de senderismo te permite recorrer este paisaje. El itinerario discurre junto al cauce, atraviesa pequeñas zonas de cultivo y continúa entre las laderas de vegetación mediterránea hasta alcanzar el Chorro de la Meancera.

La cascada supera los 100 metros de desnivel y desciende entre escalones de roca. Este salto de agua constituye otro de los principales atractivos naturales de El Gasco y completa un paisaje marcado por el contraste entre las montañas y el río.

Pizarra, artesanía y patrimonio en esta alquería extremeña de 181 habitantes

El patrimonio de El Gasco no se limita a su paisaje. La arquitectura tradicional utiliza la pizarra local como elemento fundamental, mientras que la artesanía aprovecha las rocas fundidas del entorno para elaborar pipas de fumar y pequeñas esculturas.

El núcleo también cuenta con el Centro de Interpretación de la Casa Hurdana y conserva yacimientos con grabados rupestres atribuidos a la Edad de Bronce. En septiembre está cerrado por vacaciones y según la época del año, su horario varía. Y tú, ¿ya has visitado este impresionante lugar de Extremadura?