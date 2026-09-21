España tiene un nuevo barrio en Nueva York al igual que Italia o China: así es Little Spain

Los barrios chinos son famosos en el mundo por ser lugares de una cultura rica y única que se ha propagado por multitud de países en el mundo. Otros países también gozan de gran culturalidad, lo que les ha permitido decorar calles de lugares como Nueva York con establecimientos propios. Italia, Japón, Corea del Sur o la India son ejemplos de esta tendencia que ha invadido multitud de ciudades.

España ha tenido siempre una de las gastronomías líderes a nivel mundial, reconocida mundialmente por el jamón ibérico, las tapas y la paella. Su creciente expansión por el mundo ha provocado que el Ayuntamiento de Nueva York nombre de forma oficial el cruce de la Calle 14 con la Octava Avenida (Manhattan) como Little Spain–La Nacional Way. Esta calle fue el epicentro de un barrio de inmigrantes españoles en Nueva York durante más de un siglo. En el mismo barrio, ilustres personajes españoles estuvieron alojados, como Federico García Lorca, Salvador Dalí o Pablo Picasso.

El barrio español de Nueva York

Hoy en día, este barrio neoyorquino es un centro cultural donde se dan clases de baile, proyecciones y eventos en conmemoración de la cultura española. Además, en su planta baja funciona La Nacional Restaurant, un restaurante de gestión comunitaria (sin fines de lucro) que sirve tapas clásicas muy auténticas y paella.

El origen de este barrio se remonta a 1811. En ese año se creó el famoso Plan de los Comisionados, el plan urbanístico que dibuja la actual ciudad que conocemos hoy en día. A mediados del siglo XIX, muchos aristócratas, escapando de las zonas del sur, donde había hacinamiento y epidemias, se instalaron en la Calle 14. Gracias a esto, se convirtió en una zona de moda y alta sociedad, que duraría poco tiempo. A medida que los barcos de pasajeros y estaciones de tren se movían hacia el norte, el comercio devoró la calle. Las mansiones se convirtieron en grandes almacenes, salas de baile y teatros.

A principios del siglo XX, la Calle 14 se convirtió en un bastión obrero donde inmigrantes españoles y alemanes se asentaron. Union Square (en plena Calle 14) se convirtió en el ‘cuartel general’ de las protestas laborales, mítines comunistas, anarquistas y las primeras marchas del Día del Trabajo (Labor Day).

Durante las décadas de los setenta y ochenta, Nueva York sufrió una gran crisis económica. El barrio se convirtió en una zona ruda, con comercio ambulante de imitaciones, tiendas de electrónica barata y salas de cine descuidadas. Su bajo coste atrajo al arte underground.

La Calle 14 de Nueva York actualmente

En 2019, gracias a una nueva ley que prohibía el acceso al tráfico privado, la calle se convirtió en una zona mucho más caminable. Por la avenida se puede disfrutar del mercado de agricultores de Union Square, cruzar el antiguo barrio español y terminar caminando por la High Line en el Meatpacking District.

El Ayuntamiento de Nueva York está realizando un plan de rediseño multimillonario para toda la Calle 14. Gracias al éxito de la Busway, zona donde sólo pasan autobuses, se pretende añadir carriles bici, aceras mucho más anchas y nuevas zonas verdes.