Un funcionario de la Seguridad Social sobre el cambio en las pensiones a partir de 2027: «Serán necesarios 37 años de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora»

El año 2027 llega con muchas novedades en las pensiones de jubilación y una de ellas tiene que ver con los años de cotización necesarios para poder recibir el 100% de la base reguladora de la pensión. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca ha publicado un vídeo en el que informa sobre estos cambios a las personas que en los próximos meses cumplan con los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con respecto a las pensiones de jubilación.

A partir del 1 de enero de 2027 llegan novedades con las pensiones de jubilación y la más importante tiene que ver con un nuevo retraso de la edad para acceder en España a una pensión contributiva de jubilación. Conforme dicta la Ley 27/2011 publicada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para poder jubilarse a los 65 en España a partir del próximo año habrá que cumplir un requisito mínimo de cotización de 38 años y seis meses. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años para no sufrir penalizaciones en la futura pensión.

«Tenemos que tener claro que si tienen más de 38 años y seis meses cotizados, podrán jubilarse en su edad ordinaria de jubilación a los 65 años, pero aquellos que no lleguen a 38 años y seis meses serán 67 años o cuando alcancen esta cotización», explica Alfonso Muñoz Cuenca sobre este nuevo retraso en la edad de jubilación que todo hace indicar que irá a más en los próximos años. Y más viendo lo que han hecho otros países como Dinamarca o Alemania, que están acercando la edad a los 70 años.

Cambios en las pensiones de jubilación en 2027

Alfonso Muñoz Cuenca también informa sobre los nuevos requisitos de cotización para poder acceder al 100% de la base reguladora, que es el baremo que se utiliza para calcular las prestaciones que cada trabajador tiene que percibir. «Este se determina en función de las bases de cotización del beneficiario durante un determinado periodo de tiempo y la cuantía de la pensión consistirá en un porcentaje de esta base reguladora», explican desde BBVA.

«Otro de los cambios importantes que llega en 2027 es lo que afecta a los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora en la pensión de jubilación», informa Alfonso Muñoz Cuenca en su vídeo publicado en YouTube. «Hasta el año 2026 se necesitaban 36 años y seis meses de cotización», informa a la vez que deja claro que: «A partir de ahí serán necesarios 37 años completos para acceder al 100% de la base reguladora».

Alfonso Muñoz Cuenca también pone el ejemplo de una trabajadora que cumpla con los requisitos para acceder a la jubilación y se quede cerca de esos 37 años; recibirá el 99% de la base reguladora, que será una pequeña penalización en el montante final de su pensión.

Además, este funcionario de la Seguridad Social informa sobre otros cambios que llegan en 2027 con respecto a las pensiones de jubilación y son los siguientes: