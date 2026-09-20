Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura: «Madrid rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto, que ella misma es un personaje literario»

Madrid dejó una huella imborrable en Ernest Hemingway que se nota hasta en los bares. El escritor estadounidense llegó por primera vez a la capital en 1923 y, aunque posteriormente recorrió otros lugares de España, regresó en numerosas ocasiones hasta convertir algunos rincones madrileños en parte de su biografía.

Por eso no es de extrañar que el escritor estadounidense afirmara estas palabras: «Madrid rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto, que ella misma es un personaje literario».

No sólo era cuestión de trabajo ni de curiosidad, sino que Madrid conquistó a Hemingway por la acumulación de escritores, artistas y personalidades de la cultura. Además, es la ciudad donde pasó de ser un joven visitante a uno de los corresponsales más reconocidos.

Por qué Hemingway amaba a Madrid y habla de ella como de un personaje literario

La relación de Ernest Hemingway con la capital no fue flor de un día y su cita «Madrid rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto, que ella misma es un personaje literario» es fruto de un vínculo que se trabajó con los años.

La primera visita de Hemingway a Madrid tuvo lugar en la primavera de 1923, cuando todavía faltaban años para que algunas de sus novelas más conocidas lo convirtieran en una de las grandes figuras de la literatura estadounidense del siglo XX.

Con el paso del tiempo regresó a la capital, frecuentó bares que terminarían asociados a su figura y desarrolló una relación con España que aparece repetidamente en su obra.

Por ejemplo, entre los lugares vinculados a Hemingway destacan el restaurante Botín, el bar Chicote o el desaparecido Hotel Florida. También estuvo estrechamente relacionado con el entorno del edificio de Telefónica.

Cómo la Guerra Civil cambió el vínculo de Ernest Hemingway con Madrid y con España

Si sus primeros viajes estuvieron ligados al descubrimiento del país, la Guerra Civil proporcionó a Hemingway una perspectiva completamente distinta. Regresó a España como corresponsal y vivió de cerca un conflicto que acabaría teniendo un peso considerable en su trayectoria literaria.

Durante aquellos años se alojó en el Hotel Florida, situado en la plaza de Callao y posteriormente demolido. Vinculándolo con la frase, hay que pensar que fue punto de encuentro de periodistas, escritores y corresponsales extranjeros que seguían una guerra que despertaba una enorme atención internacional.

De hecho, la experiencia española terminaría trasladándose también a su literatura. Por quién doblan las campanas, publicada en 1940, se desarrolla durante la Guerra Civil y cuenta la historia de Robert Jordan, un estadounidense que combate junto a las fuerzas republicanas y recibe la misión de destruir un puente.

Pero más importante todavía, Hemingway escribió La quinta columna, una obra teatral ambientada en el Madrid sitiado. De esta manera, la ciudad que había conocido inicialmente como viajero terminó apareciendo asociada también a algunos de los episodios más intensos de su carrera como periodista y escritor.

Quién fue el escritor Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura de 1954

Ernest Hemingway fue uno de los escritores estadounidenses más influyentes del siglo XX y destacó como novelista, periodista y corresponsal de guerra. Desarrolló una obra marcada por un estilo directo, seco y de enorme intensidad emocional.

Más allá de Madrid, el vínculo de Ernest Hemingway con España también se desarrolló en otras ciudad. Quizás la más conocida sea su historia con Pamplona, donde se enamoró de los Sanfermines y de la tauromaquia.

Entre sus libros más conocidos destacan Fiesta, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar. Esta última obra le valió el Premio Pulitzer en 1953, un año antes de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1954.