La reflexión vital de Ana María Matute, escritora española Premio Cervantes 2010: «A veces la infancia es más larga que la vida»

Ana María Matute escribió «tal vez la infancia es más larga que la vida» en su novela Paraíso inhabitado, publicada en 2008, según Goodreads, cuando la autora tenía 83 años.

El libro de Matute narra la niñez de Adriana, una niña que construye un mundo imaginario ante la indiferencia de sus padres. La historia está contada por una mujer adulta que recuerda su propia infancia en la España previa a la Guerra Civil.

¿Qué significa la reflexión de Ana María Matute sobre la infancia y la vida?

La reflexión de Matute recoge una idea que la autora repitió de distintas formas a lo largo de su carrera, ya que la niñez deja una huella que dura más que los propios años vividos. Adriana, la protagonista de Paraíso inhabitado, encuentra refugio en un mundo propio frente a la falta de atención de sus padres.

Esa fuga hacia la fantasía se convierte en el motor de la novela de Ana María Matute. En las páginas, la niña choca con el mundo adulto al entrar en la escuela, aunque siempre encuentra refugio en los cristales luminosos de una lámpara del salón.

La memoria de la infancia en el resto de la obra de Ana María Matute

La niñez es el tema que atraviesa la mayor parte de la narrativa de Matute, según recoge un blog de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La Guerra Civil española, que la autora vivió con diez años, le arrebató buena parte de esa inocencia.

Sus personajes infantiles son, pese a eso, seres complejos que habitan mundos imaginativos dentro de ambientes opresivos. Esa tensión entre la fantasía y un entorno adverso también aparece en Los niños tontos y en Primera memoria, donde la infancia funciona a la vez como refugio y como territorio marcado por la violencia del entorno.

¿Quién fue Ana María Matute, Premio Cervantes 2010?

Ana María Matute nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona, según el Instituto Cervantes. Estudió Música y Pintura antes de dedicarse por completo a la literatura, y empezó a escribir cuentos desde niña.

Su primera novela, Pequeño teatro, la escribió en 1943 y se publicó once años después, lo que le valió el Premio Planeta de 1954. Los Abel quedó finalista del Premio Nadal en 1947, y Fiesta al Noroeste ganó el Premio Gijón en 1952.

Los hijos muertos (1958) le valió a Matute el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura.

En la trilogía Los mercaderes, compuesta por Primera memoria (Premio Nadal 1959), Los soldados lloran de noche (1964) y La trampa (1969), Matute volvió una y otra vez sobre la infancia como territorio narrativo. También recibió el Premio Fastenrath en 1969.

Ana María Matute ingresó en la Real Academia Española en 1996, la tercera mujer en hacerlo en trescientos años, y ocupó el sillón K. En 2010 recibió el Premio Cervantes de Literatura, el máximo reconocimiento de las letras en español.

Ana María Matute murió el 25 de junio de 2014 en Barcelona. Meses después, en septiembre de ese año, se publicó Demonios familiares, su obra póstuma.