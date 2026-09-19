Ni New Balance ni Adidas: las zapatillas que arrasan este otoño son estas Skechers verde oliva que cuestan 50 euros

Con la llegada del otoño es un buen momento para renovar el armario y como ocurre cada temporada las zapatillas vuelven a ocupar un lugar destacado entre las tendencias que más se ven por la calle. Durante los últimos años, modelos de New Balance y Adidas han conseguido convertirse en auténticos imprescindibles, especialmente entre los que buscan ese estilo cuidado pero aparentemente sencillo que combina igual de bien con unos vaqueros que con un pantalón de vestir. Sin embargo, esta temporada hay una alternativa que está ganando protagonismo, unas zapatillas Skechers en color verde oliva que están arrasando entre las pijas.

Se trata de las Skechers OG 85 Old School Cool 699, unas zapatillas para mujer de inspiración retro que recuperan la estética de las deportivas clásicas y que ahora se pueden encontrar en Amazon con una rebaja considerable. El modelo en color verde oliva tiene actualmente un precio de 49,98 euros, cuando su precio recomendado es de 69,95 euros. Esto supone un 29% de descuento y permite hacerse con unas zapatillas de una de las marcas más conocidas del mercado por menos de 50 euros.

El color es precisamente uno de los grandes atractivos de este modelo. Frente a las habituales zapatillas blancas, grises o negras, este tono verde oliva aporta un punto diferente sin resultar demasiado llamativo. Es un color especialmente fácil de llevar durante los meses de otoño, cuando los tonos tierra, marrones, beige, crudos y granates empiezan a dominar los looks. También combina con prendas vaqueras y con básicos en blanco o negro, por lo que puede convertirse en una de esas zapatillas que terminan utilizándose prácticamente a diario.

Las Skechers rebajadas en Amazon

Las OG 85 Old School Cool 699 apuestan por una silueta claramente inspirada en las deportivas de décadas pasadas. Su diseño encaja con esa tendencia por recuperar modelos de estética vintage y llevarlos con prendas actuales. Es precisamente esa mezcla entre lo deportivo y lo clásico la que ha hecho que las zapatillas retro se mantengan entre las opciones preferidas de muchas mujeres.

Otro de los puntos que explican el interés por este modelo es su precio actual. Las Skechers OG 85 Old School Cool 699 tienen un precio recomendado de 69,95 euros, pero en Amazon se pueden comprar ahora por 49,98 euros, con un descuento del 29%. Son prácticamente 20 euros menos, una diferencia que hace que unas zapatillas que normalmente se situarían cerca de los 70 euros entren ahora en la categoría de compras asequibles. La propuesta encaja además con una tendencia que lleva varias temporadas consolidándose, la de dejar atrás las deportivas excesivamente llamativas para apostar por modelos que mezclan comodidad, estética retro y colores fáciles de combinar.

En esas, unas Skechers en verde oliva pueden convertirse en una alternativa diferente a las clásicas New Balance o Adidas que han dominado los looks urbanos en los últimos años. Por 49,98 euros, estas Skechers OG 85 Old School Cool 699 en verde oliva son una gran opción para aquellas buscan incorporar una de las tonalidades más otoñales al armario sin tener que recurrir a prendas demasiado llamativas.