Una mujer de la limpieza que trabaja en Suiza compara su sueldo con España: «Cobro más que un ingeniero»

Los salarios que se pagan en Suiza son uno de los motivos por los que muchos españoles se plantean hacer las maletas y buscar trabajo en este país. No hace falta tener una carrera ni conseguir un puesto en una gran empresa para encontrar diferencias importantes con España. Ana Marina Lasso, una española que trabaja allí en la limpieza, es un claro ejemplo de ello y ha contado en rede su experiencia y cuánto puede ganar limpiando una casa durante una mañana y el sueldo puede sorprender a más de uno.

La joven explica que la limpieza es, junto con la hostelería y la construcción, uno de los trabajos a los que recurren quienes llegan a Suiza sin conocer alemán. Ella escogió las casas particulares y asegura que está contenta con el trabajo. Cobra por cada servicio y su tarifa es de 28 francos suizos la hora. En una de las viviendas que muestra estuvo cuatro horas y recibió 112 francos, alrededor de 120 euros. «Sí, cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España», asegura al terminar el vídeo.

Una mujer de la limpieza que trabaja en Suiza compara su sueldo con España

Antes de hablar de dinero, Ana Marina hace una puntualización ya que como explica, no existe un único tipo de trabajo dentro del sector. Se puede trabajar en fábricas, establecimientos comerciales o domicilios particulares, entre otras opciones. Ella sólo ha probado esta última modalidad y reconoce que es la que más le gusta, aunque inmediatamente se corrige porque tampoco puede compararla con las demás al no haber trabajado en ellas.

En su caso, además, parece haber encontrado una forma bastante cómoda de organizar su jornada. Mientras limpia aprovecha para ponerse música o escuchar un podcast y continuar con las tareas tranquilamente. De hecho, bromea con uno de los pequeños descubrimientos que ha hecho trabajando en las viviendas suizas. Quería comprarse la conocida Dyson para el pelo, pero después de utilizar una aspiradora de la misma marca ya no tiene tan claro cuál de las dos prefiere.

Una vez explicado cómo es su día a día, llega a la pregunta que probablemente más interesa a quienes se plantean trabajar en Suiza: cuánto dinero gana. Ana Marina no tiene, según explica, una cantidad fija por cada vivienda. Los clientes contratan un determinado número de horas dependiendo de lo que necesiten. «En mi caso yo en la limpieza cobro por servicio», señala. Pueden contratarla durante tres o cuatro horas y después le pagan el tiempo que haya trabajado. Su tarifa es de 28 francos suizos por hora. En la casa que utiliza como ejemplo había trabajado durante cuatro horas, así que recibió un total de 112 francos suizos.

La limpieza, uno de los trabajos para quienes llegan sin alemán

Hay otro detalle interesante en su experiencia y tiene que ver con el idioma. Encontrar un empleo al llegar a otro país puede complicarse si no se conoce la lengua, y Ana Marina reconoce que determinados sectores terminan convirtiéndose en una primera salida laboral. La española incluye entre ellos la limpieza, la hostelería y la construcción. Se trata de empleos no cualificados que, según cuenta desde su propia experiencia, muchas personas que llegan a Suiza sin hablar alemán desempeñan en algún momento.

Esto no significa que todos los trabajos de limpieza sean iguales. Ella insiste precisamente en las distintas posibilidades que existen y se centra en las viviendas particulares porque es el ámbito que conoce. Y parece que no le resulta especialmente pesado. «A mí genuinamente me gusta limpiar», explica después de revelar lo que ha cobrado. Por eso tampoco considera que sea un trabajo difícil para ella. En este caso concreto, cuatro horas le han supuesto 112 francos. Al cambio, son aproximadamente 120 euros, aunque evidentemente hay que tener presente que los precios y el coste de vida en Suiza también son superiores a los españoles.

«Cobro más que un ingeniero en España»

La comparación llega al final del vídeo. Después de enseñar la vivienda, explicar cómo funciona el servicio y revelar su tarifa, Ana Marina pregunta a sus seguidores qué opinan de la cantidad: «¿Te parece mucho? ¿Te parece poco?». Para ella, hay un factor que también pesa a la hora de valorar el sueldo. Le gusta limpiar y puede hacerlo mientras escucha sus podcasts o su música, por lo que asegura que no lo considera un trabajo complicado de desempeñar.

Pero lo que termina llamando la atención es la comparación que hace con España. «Sí, cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España», afirma. Los 28 francos que recibe por cada hora ayudan a entender por qué los salarios suizos despiertan tanto interés fuera del país. Eso sí, comparar únicamente la conversión a euros no muestra toda la realidad, porque quien cobra un sueldo suizo también afronta los gastos propios de vivir allí.

En cualquier caso, esta joven pone cifras a su experiencia: tres o cuatro horas dependiendo del servicio, 28 francos por cada una y, en la vivienda que enseña, 112 francos después de cuatro horas limpiando. Un trabajo que encontró al llegar sin alemán y que, por lo que cuenta, no tiene intención de presentar como un sacrificio sino que sencillamente, a ella le gusta.