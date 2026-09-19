Hoy en la provincia de Bilbao se anticipan intervalos de nubes bajas, especialmente en las primeras y últimas horas del día, junto con posibles brumas o nieblas en áreas altas durante la madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán en el litoral y norte del interior, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, sobre todo en el interior. El viento será flojo y variable, predominando del este por la mañana y del norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y temperaturas cálidas

El cielo se despereza lentamente en Bilbao esta jornada, regalando a sus habitantes una mañana tranquila con temperaturas que rondan los 12 grados. La brisa del viento, suave y delicada, sopla en dirección este a unos 5 km/h, creando un ambiente fresco. A medida que avanzan las horas, el sol irá asomándose como un tímido invitado, elevando el termómetro hasta los cálidos 26 grados, aunque la humedad, en aumento, podría hacer que se sienta más pesada la atmósfera.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un telón de fondo perfecto para el brillo del sol, que comenzará a retirarse a las 20:14, cerrando así un hermoso día. La sensación térmica, similar a la del aire, proporcionará un confort agradable, sin márgenes para chubascos. Con la luz del día iluminando durante casi 14 horas, los bilbaínos podrán disfrutar de actividades al aire libre, mientras el viento, en su serenidad, promete un descanso en la rutina diaria.

Cielo gris con lluvias y viento en Baracaldo

Las calles de Baracaldo amanecen bajo un manto grisáceo y con un viento que susurra noticias de inestabilidad en el aire. La mañana se presentará fresca, con temperaturas en torno a los 12°C, mientras las nubes parecen acumularse como un presagio de sorpresas. A medida que avance el día, las lluvias se especializarán, especialmente por la tarde, con la presión del viento que alcanzará ráfagas de hasta 60 km/h, generando una atmósfera realmente dinámica.

La temperatura irá en aumento hacia una máxima de 25°C, pero la sensación térmica podría jugar a la baja, dejando un ambiente húmedo y pesado con un 100% de humedad relativa. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y prepararse para un día que promete ser un tanto tumultuoso. No olvides la bufanda para afrontar el viento fresco que hará acto de presencia a lo largo del día.

Guecho: cielo despejado y sol radiante

El día amanece en Guecho con un cielo despejado, invitando a disfrutar de unas horas de sol. La temperatura mínima se sitúa en torno a los 12 grados, mientras que la sensación térmica se mantiene en valores similares. Con la salida del sol a las 07:56, los primeros rayos alegrarán la mañana, que se caracteriza por un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados, aunque la humedad, con un 95% de máxima, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán favorables con un cielo igualmente despejado y sin probabilidad de lluvia. El viento soplará de manera suave, a unos 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga en su nivel máximo de 23 grados. Con la puesta del sol a las 20:14, Guecho disfrutará de aproximadamente 12 horas de luz natural, ideal para actividades al aire libre. Sin duda, una jornada perfecta para salir y disfrutar del buen tiempo.

Santurce: cielos despejados y brisas suaves

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados. Las brisas suaves del viento, provenientes del este, ayudarán a mantener un ambiente agradable durante la mañana y la tarde, sin previsión de lluvia.

Un día ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, con la oportunidad de relajarse en parques o cafés. Aprovechar el buen tiempo será una elección acertada para disfrutar de las vibraciones del lugar.

Cielos nublados y día confortable en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos mayormente nublados y una sensación térmica confortable, ideal para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo no muestra grandes cambios, manteniéndose cubierto pero sin previsión de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 26 grados, por lo que es aconsejable llevar una prenda ligera y quizás una chaqueta para las horas más frescas de la tarde.