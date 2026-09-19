Hoy, 19 de septiembre de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, con algunas brumas matutinas en Cinco Villas y los valles del sistema Ibérico. Las temperaturas subirán, mientras que el viento será suave, cambiando a brisas por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos despejados y calor persistente

El cielo se despereza lentamente este día en Zaragoza, donde reina un azul despejado y radiante que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 30 grados, lo que promete una jornada cálida en la que el calor se irá asentando a medida que avancen las horas. Sin embargo, la humedad se sentirá bastante alta, creando un ambiente algo cargado, especialmente durante la tarde. El viento del sureste soplará con suavidad, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, aunque no será motivo de inquietud.

A primera hora, el sol asomará tímidamente a las 07:47 y la luz se prolongará hasta las 20:05, proporcionando un total de más de 12 horas de claridad. A lo largo de la jornada, se percibirá un contraste entre la calidez del sol y la sensación térmica, que podría elevarse hasta los 30 grados. En la tarde, la combinación de temperatura y humedad exigirá un poco más a nuestro cuerpo, pero no se prevén lluvias, destacando así un día ideal para paseos al aire libre.

Calatayud: nubes densas y lluvia inminente

En Calatayud, la mañana se presenta sombría, con un denso manto de nubes acariciando el horizonte. El viento sopla con fuerza, creando una atmósfera de anticipación ante la llegada de posibles lluvias. A medida que avance el día, se prevé un descenso notable de la temperatura, alcanzando hasta 29 grados en su punto más alto y dejándonos sentir un fresco de 10 grados en las horas más frías.

El contraste será notable entre mañana y tarde, ya que el viento podrá superar los 30 km/h, acompañado de ráfagas que pondrán a prueba cualquier sombrero. Con una probabilidad de lluvia del 100% y una humedad relativa que rozará el 100%, es imprescindible salir con paraguas en mano y, quizás, una bufanda que nos abrigue ante el descenso térmico que nos aguarda.

Tarazona: cielos despejados y ambiente templado

El tiempo en Tarazona se presenta con cielos mayormente despejados a lo largo de la mañana y la tarde, lo que favorece una jornada templada. Aunque se registran vientos suaves del noreste, no se esperan lluvias, lo que asegura un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Aprovechar el día para pasear por los parques o calles del centro puede ser una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades cotidianas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas frescas y un máximo templado, ideal para actividades al exterior.