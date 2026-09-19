Hoy, cielo poco nuboso y temperaturas que comenzarán con ligeros cambios en las mínimas, mientras que las máximas ascenderán. El viento será flojo, con dirección variable a primera hora y del sur a partir del mediodía, proporcionando un respiro en toda la provincia. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de septiembre

Barcelona: cielo juguetón y ambiente cálido

El cielo se despereza lento esta mañana en Barcelona, con nubes que juguetean y una probabilidad de lluvia que, aunque moderada, nos recuerda que las sorpresas pueden llegar en cualquier momento. Las temperaturas comienzan suaves, rondando los 19 grados, pero se espera que asciendan hasta los 27, mientras que la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Las primeras horas del día serán agradables, aunque es posible que se cuele alguna gota antes de mediodía.

Ya por la tarde, las luciérnagas del sol comenzarán a danzar en el horizonte, brindando un respiro a la sombra de las nubes. La temperatura se mantendrá en niveles agradables, alcanzando los 24 grados, con un suave viento soplando desde el sur a unos 10 km/h, que seguramente será un alivio. Por la noche, apenas hay riesgo de lluvia, permitiendo que la puesta de sol a las 19:53 nos regale un final de jornada sin sobresaltos.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posibilidad de lluvias

Un viento gélido acaricia el rostro de quienes transitan por L’ Hospitalet de Llobregat, anunciando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes grises se acumulan en el horizonte, presagiando sorpresas que alterarán la rutina habitual de la jornada. Por la mañana, la temperatura rondará los 17 grados, con una probabilidad de lluvia del 20%. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará los 27 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más elevada, en un ambiente de alta humedad.

El contraste se hará evidente entre horas de la mañana y la tarde. Las lluvias, con un 45% de probabilidad, podrían presentarse en cualquier momento, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 15 km/h. A medida que cae la tarde, la posibilidad de lluvia descenderá al 5%, pero no se descarta un descenso térmico significativo. Mejor llevar paraguas, ya que será un día para recordar.

Amanecer fresco y tarde soleada en Badalona

Esta jornada empieza con un amanecer fresco en Badalona, donde la temperatura mínima ronda los 17 grados y la sensación térmica puede descender a esos mismos valores. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, pero con una probabilidad de lluvia del 25% que se disipa durante las horas del mediodía. La humedad, alcanzando un 55%, añade un toque de pesadez al ambiente, mientras que el viento soplará del sur a una velocidad moderada de 15 km/h.

Por la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando hasta los 27 grados, lo que nos llevará a disfrutar de una jornada mayormente despejada. Con una baja probabilidad de lluvia del 5% en la tarde-noche, el día finalizará con una puesta de sol a las 19:53, completando casi doce horas de luz. Se prevé que la sensación térmica máxima se mantenga en los 27 grados, brindando un final de jornada cálido y agradable.

Ambiental agradable con nubes suaves en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 28 grados. Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nuboso, mientras que por la tarde se prevé un leve aumento de nubes. La posibilidad de lluvia es muy baja y el viento soplará suave, creando un ambiente agradable.

Este tiempo invita a disfrutar de un paseo por el parque o a realizar las actividades cotidianas con tranquilidad. Un día perfecto para salir a tomar un café al aire libre y disfrutar de la vida en la ciudad.