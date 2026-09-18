Hallan muerto al sobrino-nieto de la reina Sofía a los 44 años: la familia denuncia la presión sufrida tras una investigación policial

La familia de la reina Sofía atraviesa días difíciles tras conocerse la muerte de Nicholas Brandram, sobrino-nieto de la emérita y primo segundo del rey Felipe VI. El banquero británico, de 44 años, fue encontrado sin vida la noche del pasado 15 de septiembre en su domicilio de Chiswick, un exclusivo barrio residencial del oeste de Londres. La Policía Metropolitana ha calificado el fallecimiento como «inesperado» y, por el momento, no ha confirmado las causas de la muerte.

La noticia ha generado una gran conmoción, no sólo por los vínculos de Brandram con varias familias reales europeas, sino también por la investigación policial en la que se había visto envuelto en los últimos meses. El banquero había sido detenido el pasado junio por su supuesta relación con el conocido caso del Putney Pusher, aunque nunca llegó a ser acusado formalmente.

La familia ha reaccionado con un duro comunicado en el que defiende la inocencia de Nicholas Brandram y cuestiona el impacto que tuvo sobre él la investigación. Según sus allegados, no existían pruebas forenses que lo relacionaran con los hechos ni evidencias que lo situaran en el lugar de la agresión ocurrida en el puente de Putney en 2017.

«Durante meses tuvo que cargar con el estigma de una acusación terrible», han señalado sus familiares, que aseguran que el banquero vivió este proceso con «vergüenza, ansiedad, humillación y una presión extraordinaria».

El caso del ‘Putney Pusher’

El origen de esta historia se remonta al 5 de mayo de 2017, cuando una cámara de seguridad captó a un corredor empujando a una mujer hacia la calzada del puente de Putney, en Londres, justo cuando se aproximaba un autobús. La rápida reacción del conductor evitó una tragedia y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

La investigación permaneció abierta durante meses y fue archivada en 2018 sin que se presentaran cargos contra ninguna persona. Sin embargo, nueve años después, nuevas pesquisas condujeron hasta Nicholas Brandram, que fue detenido en junio de 2026 y posteriormente puesto en libertad mientras continuaban las averiguaciones.

Los vínculos de Nicholas Brandram con la reina Sofía

Nicholas Brandram pertenecía a una de las ramas más discretas de la antigua familia real griega. Era hijo de Paul Brandram, el único hijo de la princesa Catalina de Grecia y del militar británico Richard Brandram. La princesa Catalina era hermana del rey Pablo I de Grecia, padre de la reina Sofía, por lo que Paul Brandram era primo hermano de la emérita y Nicholas, sobrino-nieto de doña Sofía.

Por el momento, la Policía Metropolitana mantiene abiertas las investigaciones relacionadas tanto con el fallecimiento como con el procedimiento sobre el caso de Putney Bridge. La causa de la muerte no ha sido comunicada oficialmente y las autoridades han trasladado el expediente al organismo independiente encargado de supervisar la actuación policial en estos casos.