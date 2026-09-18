Pablo Picasso, pintor español y genio del cubismo: «El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto»

Pablo Picasso convirtió la ruptura con lo establecido en una de las grandes señas de identidad de su carrera. El pintor malagueño no entendía el arte como una disciplina sometida a reglas inamovibles, sino como un territorio para experimentar, cambiar y cuestionar lo aprendido.

Su frase célebre «El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto» encaja con una trayectoria marcada por la búsqueda constante de nuevas formas de representar la realidad.

Pablo Picasso y su rechazo a las normas tradicionales del arte

Picasso, nacido en Málaga en 1881, mostró desde muy pequeño unas extraordinarias aptitudes para el dibujo. Su talento precoz fue el punto de partida de una carrera que se prolongó durante más de siete décadas.

Con apenas 14 años consiguió superar el examen de acceso de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, un logro que refleja hasta qué punto su formación estuvo vinculada inicialmente a la enseñanza artística académica.

Sin embargo, Picasso pronto dejó atrás cualquier intención de limitarse a reproducir los modelos aprendidos. Su evolución estuvo marcada por distintas etapas, entre ellas el período azul, surgido tras la muerte de su amigo Carlos Casagemas, y el período rosa, relacionado con una etapa de mayor luminosidad y con su relación con Fernande Olivier.

Estas fases muestran cómo su obra fue cambiando al mismo tiempo que lo hacía su experiencia personal.

Las señoritas de Avignon y el nacimiento del cubismo

El gran punto de inflexión llegó en 1907 con Las señoritas de Avignon. La pintura rompió con buena parte de las convenciones de la representación tradicional: las figuras aparecen fragmentadas, el espacio pierde profundidad y la perspectiva deja de funcionar como hasta entonces. Picasso incorporó referencias procedentes del arte ibérico y africano.

La obra provocó desconcierto entre algunos de sus contemporáneos y no fue expuesta públicamente hasta años después. A partir de este tipo de experimentación, Picasso y Georges Braque desarrollaron el cubismo, movimiento que cambió la manera de entender la pintura.

En lugar de ofrecer una única visión estable de los objetos, el nuevo lenguaje permitió representar diferentes perspectivas y descomponer las formas mediante planos y estructuras geométricas.

Picasso, del Guernica a un legado que va mucho más allá del cubismo

La creatividad de Picasso no quedó limitada a la pintura ni al cubismo. Su producción se extendió también a la escultura, la cerámica, el grabado y la litografía, entre otras disciplinas.

Esta capacidad para moverse entre técnicas y lenguajes explica la amplitud de su legado y ayuda a entender por qué resulta difícil encasillarlo en un único estilo.

En 1937, en plena Guerra Civil española, Picasso pintó Guernica, una de las obras más reconocibles del arte del siglo XX. El enorme lienzo convirtió el sufrimiento provocado por la guerra en una imagen de alcance universal. La escena utiliza cuerpos deformados, animales y gestos de dolor para transmitir una poderosa denuncia de la violencia contra la población civil.

Su forma de entender la creación también queda resumida en otra de sus frases más conocidas: «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando». La cita refleja una idea sencilla: el talento necesita constancia, práctica y voluntad de experimentar.

Picasso murió en 1973 en Mougins (Francia) después de una trayectoria de enorme productividad. Su influencia sigue presente porque su aportación no consistió únicamente en crear obras célebres, sino en cuestionar cómo debía mirarse y representarse el mundo.