Ayuso se hace eco de los vídeos de OKDIARIO: «Manipula las citas sanitarias un señor que revienta el coche de su jefe»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho eco, en su intervención de este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de los vídeos de OKDIARIO que retratan a Alberto Matos, el médico que acusa al Gobierno de Ayuso de maquillar las listas de espera. «Manipula las citas sanitarias un señor que revienta el coche de su jefe», ha recordado la presidenta madrileña, en pleno rifirrafe con el PSOE.

«El bulo del culo de la semana llega cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, y que encima, entre muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos», ha comentado Ayuso.

La presidenta, además, ha incidido en que «es él el que tiene que ir a la televisión del régimen sanchista, pagada por el resto de españoles, a darnos lecciones de listas de espera de esta comunidad que les soporta a ustedes», y ha añadido que, desde que el PSOE está «gobernando» en España, «tenemos huelgas sanitarias en todo el país».

«¿Y todavía tienen la cara de decirnos algo?», ha reprochado Ayuso a la portavoz del PSOE, Mar Espinar. «Ustedes atacan la fiscalidad, la formación profesional, el agua, la energía, los cercanías. Si no paran de cometer atropellos diarios contra la Comunidad de Madrid y los madrileños, contra los periodistas, contra las empresas, contra los adversarios políticos, contra los jueces», ha añadido. «Hay una jueza que pide amparo porque ustedes están intentando destrozar su vida y su prestigio en Badajoz», completa Ayuso, que ha tachado de «mafia» a la formación socialista.

Ayuso sonroja al PSOE por los nietos

Díaz Ayuso también ha ironizado sobre «qué pasa con los censos electorales» y ha advertido al PSOE de que «ahí se les ha acabado el chollo». Para demostrarlo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que los socialistas querían, con la Ley de Nietos, que pudieran «votar ciudadanos con arraigo en Tres Cantos o Torrelodones, que no existían cuando se pergeñó esa ley».

«Saben lo que les ocurre. Piensan que se pueden permitir cualquier cosa, que pueden hacer pucherazos en las elecciones y manipular los censos. Y los jueces, la Justicia les ha puesto pie en pared. Porque todavía quedan instituciones en pie y separación de poderes frente a sus atropellos. Game Over, lo siento», ha finalizado.