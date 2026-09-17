Últimas noticias de la crisis de Ceuta y la actualidad política en directo: el choque entre Gobierno, Justicia y autonomías se intensifica

La actualidad política en España de este 17 de septiembre continúa marcada por la crisis migratoria de Ceuta, que ha abierto un nuevo frente judicial, institucional y parlamentario. Mientras el Gobierno trata de gestionar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada este verano, aumentan las discrepancias entre administraciones y se multiplican las iniciativas judiciales relacionadas con la gestión de la emergencia. Todo ello en un contexto de elevada tensión política en el Congreso y de creciente presión sobre el Ejecutivo.

Ceuta eleva la presión sobre el Gobierno con un ultimátum y nuevos frentes judiciales

La ciudad autónoma mantiene abierta una crisis de gran magnitud tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. La paralización cautelar del campamento proyectado en el puerto, el requerimiento formal enviado por el Gobierno ceutí para que se resuelvan miles de expedientes pendientes y la investigación abierta por la Audiencia Nacional han situado nuevamente a Ceuta en el centro del debate político. Las próximas semanas serán clave para determinar la respuesta de las distintas administraciones y el alcance de las actuaciones judiciales en marcha.

Sigue en directo la última hora de la crisis de Ceuta y la actualidad política

La situación en Ceuta monopoliza buena parte del debate nacional mientras el Congreso aborda nuevas medidas para hacer frente a la emergencia. La aprobación de ayudas millonarias para la ciudad, el desacuerdo sobre el traslado de menores migrantes y las críticas cruzadas entre Gobierno y oposición mantienen la tensión política en niveles muy elevados. A ello se suman otros asuntos de alcance nacional, como la vivienda, las políticas sociales y la gestión de los últimos episodios meteorológicos, que siguen condicionando la agenda política de las próximas horas.