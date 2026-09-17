Últimas noticias de la crisis de Ceuta y la actualidad política en directo: el choque entre Gobierno, Justicia y autonomías se intensifica
La crisis de Ceuta vuelve a sacudir la política española: sigue aquí la última hora en directo
Ceuta, en el centro del debate político: ultimátum, investigación judicial y tensión parlamentaria
La actualidad política en España de este 17 de septiembre continúa marcada por la crisis migratoria de Ceuta, que ha abierto un nuevo frente judicial, institucional y parlamentario. Mientras el Gobierno trata de gestionar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada este verano, aumentan las discrepancias entre administraciones y se multiplican las iniciativas judiciales relacionadas con la gestión de la emergencia. Todo ello en un contexto de elevada tensión política en el Congreso y de creciente presión sobre el Ejecutivo.
Ceuta eleva la presión sobre el Gobierno con un ultimátum y nuevos frentes judiciales
La ciudad autónoma mantiene abierta una crisis de gran magnitud tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. La paralización cautelar del campamento proyectado en el puerto, el requerimiento formal enviado por el Gobierno ceutí para que se resuelvan miles de expedientes pendientes y la investigación abierta por la Audiencia Nacional han situado nuevamente a Ceuta en el centro del debate político. Las próximas semanas serán clave para determinar la respuesta de las distintas administraciones y el alcance de las actuaciones judiciales en marcha.
Sigue en directo la última hora de la crisis de Ceuta y la actualidad política
La situación en Ceuta monopoliza buena parte del debate nacional mientras el Congreso aborda nuevas medidas para hacer frente a la emergencia. La aprobación de ayudas millonarias para la ciudad, el desacuerdo sobre el traslado de menores migrantes y las críticas cruzadas entre Gobierno y oposición mantienen la tensión política en niveles muy elevados. A ello se suman otros asuntos de alcance nacional, como la vivienda, las políticas sociales y la gestión de los últimos episodios meteorológicos, que siguen condicionando la agenda política de las próximas horas.
Albares ve «sintonía» en Vivas e Imbroda tras trasladarles el paquete para europeizar Ceuta y Melilla
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habló este miércoles con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, para informarles del paquete de medidas que adoptará el Gobierno para europeizar las dos ciudades autónomas y percibió «sintonía» en ambos.
Así lo ha trasladado el ministro, explicando que quería compartir con ellos las medidas antes de que se presente «de manera formal» a la UE el paquete, que llevó este martes al Consejo de Ministros tras los contactos mantenidos la semana pasada en Bruselas con varios comisarios europeos, y en el que trabajan distintos ministerios.
En concreto, se solicitará «formalmente la presencia permanente con un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, su entrada definitiva en la Unión Aduanera» de ambas ciudades, teniendo en cuenta las especificidades tanto geográficas como fiscales», así como «una presencia institucional permanente de FRONTEX y un paquete financiero y político que reconozca la especificidad geográfica por su localización en África».
Sumar reclama el traslado de los inmigrantes ilegales a la península
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha reconocido que «no sale de su asombro» con la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar la paralización del campamento para los inmigrantes ilegales en el Puerto de Ceuta hasta resolver si lo suspende y ha subrayado que esta resolución refuerza la necesidad de ordenar el traslado de migrantes a la Península, visto que los tribunales ponen «problemas» para normalizar la situación de la ciudad autónoma.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha agregado que esta decisión nunca se hubiera producido si el Gobierno hubiera acometido la reubicación de estas personas al inicio de esta «crisis humanitaria».
Puente admite «sorpresa» con la paralización del Puerto de Ceuta y duda de que haya alternativas si se suspende
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido su «sorpresa» después de que la Audiencia Nacional haya paralizado la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta y ha mostrado sus dudas de que haya alternativas si finalmente se suspende. «A ver qué hacemos», ha llegado a plantear.
Puente ha explicado que Transportes otorgó un permiso de uso al Ministerio de Migraciones de dos parcelas del puerto de Ceuta «para montar en ellas los campamentos en los que recoger a migrantes que en este momento están o en la Playa del Trampolín o deambulando por las calles y a partir de ahí proceder a filiarlos».
Illa pide «lealtad institucional» e «imparcialidad» a la Justicia ante la invasión de Ceuta
El presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido este jueves «lealtad institucional» e «imparcialidad» a la Justicia, tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento del puerto de Ceuta que iba a acoger a los inmigrantes ilegales.
La Audiencia Nacional instó al Ministerio de Transportes a que no habilite el campamento para acoger a un millar de inmigrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición cautelar de un sindicato policial de que no se ubique en ese emplazamiento.
Illa ha mostrado «un punto de indignación» ante la invasión de Ceuta, porque no ve «la lealtad institucional que se requiere para poder resolverla».
A Illa le resulta «enormemente extraño» el pronunciamiento de la Audiencia Nacional ante la actual situación de emergencia: «Me parece que no es manera de actuar», ha dicho.
El Gobierno muestra su «perplejidad» por la paralización del campamento para los inmigrantes
El Gobierno ha mostrado su «perplejidad» por la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento para los inmigrantes ilegales instalado por el Ejecutivo en el puerto de Ceuta y ha pedido «agilidad» y que se actúe «de forma inmediata» porque la ciudad autónoma «no puede esperar».
«Frena una solución operativa inmediata sobre el terreno», han trasladado fuentes de Moncloa, que han advertido de que la «complejidad» de la «situación» no puede convertirse en «inacción o parálisis institucional»: «Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad».
Elma Saiz acudirá este jueves a los actos de 529 años de españolidad de Melilla
La portavoz del Gobierno de la Nación y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, también visitará Melilla este jueves para participar en los actos organizados con motivo del Día de Melilla y de la conmemoración del 529 aniversario de la ciudad.
La visita fue anunciada este martes por la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien ha puesto en valor que la ministra «quiere acompañarnos en un día tan especial para los melillenses» y ha expresado su satisfacción por volver a contar con su presencia en la ciudad.
Feijóo viaja a Melilla en plena invasión de Ceuta, tras verse con el comisario europeo de Migraciones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Melilla para participar en el acto institucional con motivo del Día de la ciudad autónoma, una visita que se produce en plena crisis por Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes a finales del mes de julio. Además, está previsto que el próximo lunes el jefe de la oposición regrese a Ceuta acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE).
El viaje a Melilla de este jueves se producirá después de verse en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar «la situación de urgencia migratoria en Ceuta». Precisamente, este martes ante el Parlamento Europeo, el comisario afirmó que todas aquellas personas que «hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer, deben regresar rápidamente a Marruecos».
Óscar López reclama a la AN que resuelva de forma «rápida» la paralización del Puerto de Ceuta
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha reclamado a la Audiencia Nacional que resuelva de manera «rápida» y «urgente» la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y «devolver» ya la normalidad a la ciudad autónoma.
En una entrevista, el ministro ha indicado que la prioridad es «filiar» a los inmigrantes ilegales en los «espacios públicos habilitados» sobre los que hubo debate hasta pactar su ubicación.
Así, López ha recordado que el puerto de Ceuta ha recibido ya inversiones para que esté habilitado y se acordó este lugar, en primer lugar, con el Gobierno de Juan Jesús Vivas, aunque después cambió de opinión. «Es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones, y hay que actuar», ha pedido.
Ceuta centra el debate político entre la presión judicial y el choque entre administraciones
España afronta este jueves 17 de septiembre una nueva jornada marcada por la crisis migratoria de Ceuta y sus consecuencias políticas, judiciales e institucionales. La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente el campamento previsto en el puerto, el ultimátum lanzado por el Gobierno ceutí al Ejecutivo central y las investigaciones abiertas sobre la gestión de la entrada masiva de migrantes han devuelto el foco a una crisis que sigue generando un intenso debate nacional. Mientras tanto, el Congreso y los principales partidos mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo afrontar una situación que continúa condicionando la agenda política española.
Ayuso en la Asamblea de Madrid: «Desde que están ustedes gobernando tenemos huelgas sanitarias en todo el país»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en la Asamblea de Madrid que desde que el PSOE está gobernando hay huelgas sanitarias en «todo el país».