Los bomberos lo tienen claro: «Si tienes una casa en el campo, no puede haber maleza ni árboles a menos de 10 metros de la vivienda»

Los bomberos han dado consejos para los incendios domésticos, pero cuando la vivienda es una casa de campo hay que tomar una serie de precauciones concretas contra el fuego. Especialmente en lo referido a la vegetación.

Como siempre, la base de todo es actuar antes de que el fuego aparezca y eso pasa por la prevención. En este caso, retirando todos los restos vegetales y vigilando la distancia entre los árboles del jardín y del entorno para que no puedan alcanzar la construcción.

De hecho, como referencia podríamos decir que lo mejor es que haya un margen de 10 metros de anchura entre la vegetación inflamable y nuestra vvienda.

El consejo de los bomberos para que el fuego no afecte a nuestra casa de campo

La vegetación que crece junto a una casa puede convertirse en una continuidad perfecta para el incendio. Por ejemplo, la hierba seca, el matorral, las hojas acumuladas o las ramas bajas permiten que el fuego avance desde el terreno forestal hasta nuestra propia casa.

Por ese motivo, es fundamental limpiar periódicamente los jardines y parcelas, especialmente cuando se acerca la época de mayor riesgo. Además, los caminos de acceso y sus cunetas también deben permanecer libres de hierba y maleza, ya que esas vías pueden resultar fundamentales para entrar o abandonar la propiedad durante una emergencia.

Y eso no es lo único que debemos tener en cuenta: también conviene mantener los tejados libres de hojas, ramas y otros materiales combustibles. Las ramas de los árboles tampoco deberían situarse sobre las edificaciones ni aproximarse a menos de tres metros de una chimenea.

Cómo preparar la parcela de tu vivienda antes de la temporada de incendios

Quizás creas que el momento de tomar medidas contra incendios ya ha pasado, pero es justo ahora cuando puedes tomar precauciones contra el fuego con calma.

Mentalízate con que esperar a que exista un incendio cercano para retirar ramas, limpiar el tejado o desbrozar la parcela supone trabajar precisamente cuando el peligro ya se encuentra encima.

Si de verdad estuvieras en esa situación, lo recomendable sería llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Por ejemplo, cerrando puertas, ventanas y persianas, reduciendo corrientes de aire o mojando el tejado y los alrededores.

Por eso, si quieres preparar tu parcela contra incendios debes actuar ahora. Lo básico es crear una franja entre los árboles y tu vivienda de al menos 10 metros y evitar la maleza, especialmente cuando está muy seca.

Otras medidas para reducir el riesgo de incendio en tu casa de campo

Aunque eliminar combustible alrededor de la casa resulta fundamental, la vegetación no es el único elemento que determina cómo responderá una vivienda ante un incendio forestal.

Por ejemplo, los materiales que se usan en tejados y fachadas pueden aumentar o reducir considerablemente la vulnerabilidad frente a las llamas y las pavesas transportadas por el viento.

Si estás construyendo tu casa o quieres hacer una reforma, deberías apostar por materiales resistentes al fuego y aplicar tratamientos ignífugos cuando existen fachadas de madera.

En el caso de las chimeneas, instala sistemas matachispas para reducir el riesgo de que una brasa origine un incendio en la propia parcela.